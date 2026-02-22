“장르 쾌감 극대화”…반환점 돈 ‘아너’, 이나영이 꼽은 관전포인트

ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’이 본격적인 2막을 연다.

‘아너 : 그녀들의 법정’이 반환점을 돌았다. 그간 밀도 높은 미스터리 전개와 인물 간의 날 선 대립, 그리고 이나영·정은채·이청아가 만들어가는 단단한 연대가 매회 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이에 제작진이 극적 긴장감을 잠시 내려놓을 수 있는 현장의 밝은 에너지가 담긴 비하인드 스틸컷을 아낌없이 대방출했다.

공개된 이미지 안엔 ‘아너’를 이끌고 있는 이나영, 정은채, 이청아, 연우진, 서현우, 전소영, 박세현의 환한 웃음으로 가득하다. 매회 빈틈없는 연기 호흡으로 강렬한 인상을 남긴 배우들의 또 다른 얼굴이 포착되며, 훈훈했던 촬영 현장의 분위기가 고스란히 전해진다. 보는 이들까지 미소 짓게 만드는 순간들이다.

먼저 촬영에 몰입한 채 모니터를 응시하는 이나영, 환한 웃음으로 현장에 활기를 더하는 정은채, 불같은 캐릭터와는 사뭇 다른 부드러운 분위기를 드러낸 이청아의 모습이 눈길을 끈다. 극 중 속내를 쉽게 드러내지 않는 인물로 긴장감을 조율하는 연우진 역시 카메라 밖에서는 한결 여유로운 미소로 분위기를 누그러뜨린다. 무엇보다 서현우의 반전이 돋보인다. 극 중에서는 서슬 퍼런 기세로 극을 압도하지만, 컷 사인이 떨어지는 순간 특유의 유쾌함으로 현장을 풀어내며 전혀 다른 온도를 만들어낸다. 강렬한 엔딩을 장식했던 전소영과 박세현 또한 장난기 어린 표정으로 극의 팽팽한 긴장감과는 또 다른 편안한 분위기를 전한다.

이처럼 모든 배우들의 밝은 에너지가 한데 모이며 자연스러운 시너지를 완성했고, 이는 고스란히 화면 속 밀도 높은 장면으로 이어졌다. ‘아너’의 높은 완성도의 비결은 좋은 연기가 절로 나오는 현장 분위기에서 비롯된 것이란 사실을 보여준다.

이와 함께 이나영, 정은채, 이청아가 직접 전한 2막 관전 포인트도 공개됐다. 먼저 이나영은 “인물들의 선택이 또 다른 파장을 만들어내는 터닝포인트가 있다. 예측이 어려운 반전이 장르적 쾌감을 더욱 극대화할 것”이라고 전했다. 이어 “후반부로 갈수록 인물들의 감정과 관계가 더 복잡하게 얽히는 만큼 많은 기대 부탁드린다”고 당부했다. 정은채는 “등잔 밑이 어둡다”라는 의미심장한 포인트를 콕 짚었다. 이와 더불어 “이제 2막이 시작된 만큼 끝까지 ‘아너’와 함께해 주셨으면 좋겠다”는 당부도 남겼다. 이청아는 “다시 한 번 초반부를 돌아볼 것”을 권했다. “1~6부를 다시 보시면 여러 부분이 새롭게 보일 것”이라는 이유다. 이어 “2막을 더욱 흥미롭게 보는 방법은 저희 세 사람 곁에 하나둘씩 등장하는 모든 인물에게 주목해 보는 것”이라고 귀띔했다.

제작진은 “극 안에서는 팽팽하고 날선 긴장감이 이어지지만, ‘아너’의 현장에선 모든 배우들이 서로의 감정을 배려하고 호흡을 맞춰가며 화기애애한 분위기를 이어갔다. 배우들이 쌓아온 신뢰와 끈끈한 호흡이 자연스럽게 시너지로 이어지며 작품의 힘을 만들어낸 것 같다”고 전했다. 이어 “몰입도와 긴장감이 한층 배가될 2막이 이제 시작된다. 완벽했던 현장 분위기만큼 후반부로 갈수록 배우들의 몰입도 역시 절정에 달할 예정이니 끝까지 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.

