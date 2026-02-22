아이브 ‘블랙홀’, 벌써 빠져든다

그룹 아이브(IVE)가 '블랙홀' 출격 준비를 마쳤다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 21일 아이브 공식 SNS 채널을 통해 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 뮤직비디오 티저 영상은 텅 빈 스타디움으로 향하는 멤버의 뒷모습으로 시작된다. 넓게 펼쳐지는 사운드와 함께 화면은 빠르게 전환되며 아이브 멤버들의 모습이 연속적으로 교차된다. 모든 것을 끌어당기는 블랙홀 아래에 선 모습, 화려한 탄생을 알리는 듯 불꽃을 배경으로 한 실루엣, 고층 타워를 잇는 다리 위에 선 모습까지 이어지며 짧은 시간 내 강렬한 인상을 남겼다.

특히, 수십 명의 댄서와 함께한 퍼포먼스 장면은 단번에 시선을 사로잡는다. 화이트 톤의 의상을 입은 메가 크루가 만들어내는 일사불란한 움직임과 그 위에 선 멤버들은 퍼포먼스의 중심을 이뤘다. 이어 멤버 뒤로 우주가 펼쳐지는 듯한 연출과 공간감은 퍼포먼스의 규모를 한층 확장하며, 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 영상 내내 흐르는 '블랙홀'의 멜로디 역시 강한 중독성을 자아내며, 한 번 들으면 쉽게 잊히지 않는 벅찬 울림을 선사했다.

23일 공개하는 정규 2집 '리바이브 플러스'의 타이틀곡 '블랙홀'은 시네마틱한 분위기 속에서 전개되는 셔플 기반의 트랙으로, 넓게 펼쳐지는 공간감과 영화적인 사운드 텍스처가 몰입감을 극대화할 예정이다. 신보 서사의 중심에 놓인 이 곡은 아이브의 이야기를 '나'에서 '우리'로 확장하며, '우리'라는 존재를 새롭게 정의하는 메시지를 담아낸다.

