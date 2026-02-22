박서진, 차례부터 산소 방문까지…올해 소원은 해외 한 달 살기?

박서진이 설 풍경으로 극강의 공감을 자아냈다.

지난 21일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 설날을 보낸 박서진 가족의 모습이 그려지며 명절의 여운을 더했다. 지난주 외할머니에 대한 그리움과 명절 우울증으로 힘들어하던 어머니의 속내가 전해진 가운데, 박서진과 가족들은 서로의 마음을 다시 한번 들여다보는 시간을 가졌다.

설날 아침 박서진은 어머니의 한복을 직접 준비하며 분위기 전환에 나섰다. 한복을 입고 나올 어머니에게 예쁘다는 반응을 보이며 기분을 풀어주자고 제안한 것. 급하게 리액션 훈련까지 돌입했지만 막상 실천하지 못하는 모습은 소소한 웃음을 이끌어냈다.

부모님께 세배를 한 뒤 차례까지 지낸 박서진은 가족들과 차례 음식을 먹으며 올해의 소원을 공유했다. 동생 효정은 바리스타와 제과제빵에 도전하겠다는 포부를 밝혔고, 박서진은 해외에 한 달 살기라는 소원을 빌었다. 부모님은 “올해는 손자를 봐야겠다”는 말로 여느 집과 다르지 않은 진솔한 바람을 전하며 공감을 더했다.

한편 식사를 마친 뒤 박서진은 어머니에게 갑작스러운 드라이브를 제안했다. 그가 준비한 비장의 장소는 바로 외할머니의 산소였다. 지난 방송에서 외할머니를 떠올리며 힘들어했던 어머니를 위한 박서진의 배려 깊은 선택이었다. 어머니는 “서진이가 엄마 마음을 아는구나”라는 생각에 고마움과 감동을 느꼈다.

이어 가족들은 외할머니에 대한 추억을 나눴다. 노래와 장구에 능했던 외할머니의 재능은 놀라움을 자아냈고, 치매가 온 뒤에도 마지막까지 손자 박서진만은 알아봤다는 사연은 뭉클함을 더했다. 어머니는 뱃일로 임종을 지키지 못했던 죄책감, 새집으로 모시지 못한 미안함을 털어놓으며 눈물을 보였고 이를 지켜보던 아버지는 “앞으로 더 잘하겠다”고 다짐하며 훈훈하게 마무리했다.

