[황현희의 눈] 은메달에도 박수를 보내는 나라

대한민국이 선진국이 되었구나, 하고 느끼는 순간이 있다. 은메달과 동메달을 따고도 환하게 웃으며 폴짝폴짝 뛰는 선수들의 모습을 볼 때다. 세계 2등, 세계 3등이라는 말은 차분히 뜯어보면 이미 경이로운 성취다. 그러나 한때 우리는 그 숫자 앞에 고개를 숙이는 장면에 더 익숙했다. “금을 못 따서 죄송합니다”. 메달 색깔보다 먼저 나오는 말이 사과였다. 기쁨보다 책임이 먼저였고, 축하보다 반성이 앞섰다. 그 장면은 낯설지 않았다. 우리는 너무 오랫동안 1등이라는 숫자에 국가의 자존심을 걸어두었기 때문이다.

어쩌면 그 장면은 스포츠를 넘어 한 사회의 성격을 드러내는 풍경이었다. 압축 성장의 시대, 우리는 늘 따라잡아야 했다. 선진국을 따라잡아야 했고, 앞선 기술을 따라잡아야 했고, 남들보다 빨라야 했다. 2등은 부족했고, 3등은 위로의 대상이었다. 결과는 흑백으로 갈렸다. 금과 비금, 합격과 불합격, 서울과 지방, 성공과 실패. 그 사이의 수많은 노력은 ‘거의’라는 말 속으로 묻혔다. 세계 2등이라는 말은 위대한 업적이 아니라 ‘조금 모자란 것’으로 번역되곤 했다. 선수 개인의 기쁨조차 사회적 기대 앞에서 유보되었다.

그러나 어느 순간부터 표정이 달라졌다. 은메달과 동메달을 따고도 선수들은 울면서 웃고, 뛰면서 껴안는다. 그들의 얼굴에는 해냈다는 안도와 스스로에 대한 존중이 담겨 있다. 인터뷰에서도 더 이상 “죄송합니다”가 먼저 나오지 않는다. “최선을 다해 기쁩니다”, “후회 없이 뛰었습니다” 성취를 있는 그대로 받아들이는 언어다. 이 변화는 작지 않다. 그것은 우리가 더 이상 모든 결과를 국가의 체면과 동일시하지 않는다는 신호이기 때문이다.

공중파에서 중계를 하지 않아 많은 사람들이 놓쳤을지도 모른다. 스노우보드 경기에서 2등과 3등을 차지한 선수들. 환하게 웃으며 서로를 끌어안던 그 장면은 짧았지만 상징적이었다. 그들은 1등이 되지 못한 사람이 아니라, 세계 정상급 실력을 증명한 선수였다. 그리고 그 사실을 스스로 인정하고 있었다. 나는 그 모습을 보며 조용히 생각했다. 우리가 이제야 조금은 편안해졌구나. 스스로를 몰아붙이던 나라가, 성취의 층위를 인정하기 시작했구나.

스포츠는 늘 사회의 축소판이다. 입시에서도, 직장에서도, 투자에서도 우리는 순위를 매긴다. 몇 퍼센트, 몇 등급, 몇 위. 그 숫자는 때로 동기부여가 되지만 동시에 압박이 된다. 특히 성취를 죄송함으로 환산하던 문화는 개인의 자존감을 갉아먹었다. 열심히 했지만 1등이 아니면 고개를 숙여야 했다. 최선을 다했지만 남보다 조금 느리면 설명해야 했다. ‘왜 1등이 아니냐’는 질문이 자연스러웠다. 그래서 2등과 3등은 늘 변명과 함께 존재했다.

그런데 이제 우리는 묻기 시작한다. 정말 1등만이 가치 있는가. 세계 3등이면 그 자체로 존중받을 만한 것 아닌가. 이 질문은 단순히 스포츠를 둘러싼 태도의 변화가 아니다. 경제적 성장 이후 찾아온 정서적 변화, 사회적 자신감의 신호일지도 모른다. 선진국이라는 말은 1인당 국민소득 숫자로만 설명되지 않는다. 실패를 다루는 방식, 성취를 평가하는 태도, 타인의 노력을 존중하는 문화 속에서 비로소 드러난다.

과거 우리는 늘 결핍 위에 서 있었다. 부족했기 때문에 더 강하게 밀어붙였다. 따라잡아야 했기에 더 크게 외쳤다. 그 긴 시간은 우리를 빠르게 성장시켰지만, 동시에 조급하게 만들었다. 조급함은 여유를 허락하지 않았다. 그래서 2등과 3등은 기뻐할 시간조차 짧았다. 금메달이 아니면 의미가 반감된다고 믿는 동안, 우리는 스스로에게 너무 엄격했다.

지금의 변화는 어쩌면 작은 여유에서 시작된 것일지 모른다. 우리는 더 이상 모든 것을 증명하지 않아도 된다. 이미 세계 속에서 충분히 경쟁하고 있다는 것을 알고 있다. 그러니 은메달과 동메달도 온전히 기뻐할 수 있다. 그것은 패배가 아니라 성취의 다른 이름이라는 것을 이해하기 시작했다. ‘금을 못 따서 죄송하다’는 말 대신 ‘잘 해냈다’는 말이 자연스럽게 나오는 사회. 그 사회는 숫자보다 사람을 먼저 본다.

경기의 메달 색깔은 금이 아니었지만, 그 장면은 반짝였다. 그 반짝임은 단지 메달의 빛이 아니라, 성취를 대하는 태도의 빛이었다. 선수들의 웃음은 결과의 순위를 넘어선 표정이었다. 그 웃음에는 “우리는 여기까지 왔다”는 자부심이 담겨 있었다. 나는 그들에게 굳이 말을 보태고 싶다. 1등이 아니어서 미안해할 필요는 없다. 이미 충분히 잘했고, 이미 충분히 대단하다. 당신들의 성취는 순위표의 색깔로 축소될 수 없다.

선진국이 되었다는 감각은 거창한 행사나 통계에서만 느껴지지 않는다. 이런 장면에서 온다. 2등과 3등을 향해 박수를 보내는 관중, 결과에 앞서 과정을 존중하는 태도, 경쟁 속에서도 자신을 긍정하는 표정. 우리는 이제야 비로소 ‘이겨야만 가치 있다’는 강박에서 조금 벗어나고 있는지도 모른다.

언젠가 다시 금메달을 향한 열기가 뜨거워질 것이다. 승부의 세계에서 1등은 여전히 특별하다. 그러나 그 특별함이 다른 모든 성취를 지우지는 않기를 바란다. 은메달과 동메달이 변명이 아니라 자부심으로 남는 사회. 그 사회가 진짜 성숙한 공동체 아닐까. 나는 스노우보드에서 2등과 3등을 해낸 선수들에게 세 배로 박수를 보낸다. 그리고 그 박수 속에서 우리 사회의 조금 달라진 표정을 함께 본다.

