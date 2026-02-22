원팩트, 첫 EP 타이틀곡 'SANE' MV 티저 오픈…기대감 UP

보이그룹 ONE PACT(원팩트)가 압도적인 스케일의 뮤직비디오 티저로 컴백 열기를 한껏 달궜다.

원팩트 소속사 아르마다이엔티는 22일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 EP '1’ONLY(원앤온리)'의 타이틀곡 'SANE(세인)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 시선을 압도하는 강렬한 영상미와 역동적인 퍼포먼스가 어우러져 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

공개된 티저 영상 속 원팩트 멤버들은 거대한 금속 탱크가 돋보이는 차가운 분위기의 세트에 등장해 단숨에 시선을 사로잡는다. 어두운 공간에서 뿜어져 나오는 불꽃과 강렬한 비트에 맞춰 거침없이 질주하는 멤버들의 모습은 뮤직비디오 본편에 담길 압도적인 스케일과 흥미로운 스토리를 짐작하게 한다.

특히 쉴 틈 없이 이어지는 장면 속에서 터져 나오는 파워풀한 안무와 "Make me go insane"이라는 가사가 어우러져 보는 이들에게 짜릿함을 선사한다. 힙합, 팝, 락이 더해진 음악에 멤버들의 넘치는 에너지와 날 선 눈빛이 더해져 역대급 퍼포먼스의 탄생을 예고하고 있다.

원팩트가 야심 차게 준비한 첫 번째 EP '1’ONLY'는 무대 위 강렬한 에너지와 홀로 마주하는 내면의 고요함 등 서로 상반된 순간들이 결국 하나의 자아에서 비롯됨을 이야기하는 앨범이다. 이 과정들을 음악으로 촘촘히 기록한 만큼 앨범 전반에서 원팩트만의 서사와 단단한 음악적 자신감을 확인할 수 있다. 신보에는 타이틀곡 'SANE'을 비롯해 'O-P', 'Pull Up', 'DO U FXXKING LOVE ME TOO', 그리고 스페셜 트랙까지 총 5곡이 수록된다.

앞서 하이라이트 메들리와 콘셉트 포토를 통해 한계 없는 장르 소화력을 증명한 원팩트는 이번 'SANE' 뮤직비디오를 통해 한층 업그레이드된 콘셉트 소화력과 폭발적인 시너지를 가감 없이 보여줄 전망이다.

원팩트의 첫 번째 EP '1’ONLY'는 오는 26일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

