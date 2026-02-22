싱어송라이터 인도우, 오늘(22일) 신곡 '간직하기로 해' 발매

싱어송라이터 인도우(INDOW)가 올해 첫 싱글을 발매한다.

인도우의 새 싱글 '간직하기로 해'는 순수했던 시절 소중했던 추억을 회상하며 느끼는 감정을 노래한 밴드 팝 장르의 곡으로 인도우의 감미로운 보컬과 서정적인 사운드가 조화를 이루며 듣는 이들을 각자의 추억 속에 빠져들게 한다.

이번 신곡 역시 인도우가 작사, 작곡에 참여해 자신의 음악적 색채를 가감 없이 녹여냈으며 앞서 ’필요해’에서 호흡을 맞췄던 싱어송라이터 옐론(Yellon)과 인도우의 꾸준히 호흡을 맞춰온 프로듀서 바드(BARD)가 공동 작곡자로 이름을 올리며 곡의 완성도를 한층 높였다.

데뷔 이후 일상의 순간을 포착한 공감형 음악으로 사랑받아온 인도우는 이번 싱글을 시작으로 올 한 해 더욱 활발한 활동을 예고했다. 한층 성숙해진 음악적 서사를 통해 ‘믿고 듣는 아티스트’로서의 입지를 공고히 할 예정이다.

인도우(INDOW)의 신곡 '간직하기로 해'는 오늘(22일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

