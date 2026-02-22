임영웅, 2월 트로트 브랜드평판 1위…2위는 김용빈

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 2월 트로트 가수 브랜드평판 정상을 차지했다.

한국기업평판연구소는 2026년 2월 트로트 가수 브랜드평판 빅데이터 분석 결과 , 1위 임영웅 2위 김용빈 3위 송가인 순으로 분석됐다고 22일 밝혔다.

연구소는 빅데이터 분석을 위해 지난달 22일부터 오늘까지 트로트 가수 브랜드 빅데이터 5892만5071개를 추출해 트로트 가수 브랜드에 대한 소비자들의 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 측정, 브랜드 평판지수를 분석했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표다. 트로트 가수 브랜드평판 분석을 통해 트로트 가수 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다.

트로트 가수 브랜드평판 1위를 기록한 임영웅 브랜드는 참여지수 83만8926, 미디어지수 159만2480, 소통지수 140만3351, 커뮤니티지수 134만1163이 되면서 브랜드평판지수 517만5920으로 분석됐다.

2위 김용빈 브랜드는 참여지수 20만5554, 미디어지수 48만9347, 소통지수 75만2020, 커뮤니티지수 67만0324가 되면서 브랜드평판지수 211만7245로 분석됐다.

3위 송가인 브랜드는 참여지수 11만2434, 미디어지수 22만3736, 소통지수 51만8964, 커뮤니티지수 75만8941이 되면서 브랜드평판지수 161만4075로 분석됐다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 “2026년 2월 트로트 가수 브랜드평판 1위를 기록한 임영웅 브랜드는 링크분석에서 ‘독보적이다, 소통하다, 돌파하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘아임 히어로, 영웅시대, 기록제조기’가 높게 나왔다. 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 93.01%로 분석됐다”고 설명했.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

