군살 어디에? 양정원, 탄탄 보디라인에 변함없는 허리라인 감탄

사진 = 양정원 SNS 계정

방송인이자 필라테스 강사 양정원이 명절 연휴가 끝난 뒤에도 여전한 탄탄한 보디라인을 드러내며 근황을 공개했다.

양정원은 19일 자신의 SNS에 “다들 구정 잘 보내셨나용. 떡국이랑 전 많이 먹은 나… 혼나!!!!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “그렇지만 열심히 육아, 출근, 운동한 나 자신 칭찬해. 적당히 먹고 많이 움직이는 2026 만들어봅시다”라고 덧붙였다.

사진 = 양정원 SNS 계정

공개된 사진 속 양정원은 필라테스 스튜디오에서 거울 셀카를 남기고 있다. 몸매 라인이 고스란히 드러나는 밀착 반소매 상의와 블랙 레깅스를 착용해 군살 없는 탄탄한 보디라인을 부각했다. 특히 출산 후임에도 잘록한 허리라인이 돋보여 눈길을 끌었다.

한편, 양정원은 2008년 tvN ‘막돼먹은 영애씨 시즌3’로 데뷔했으며, SBS ‘우리 갑순이’ 등에 출연하며 배우로 활동했다. 이후 MBC ‘마이 리틀 텔레비전’통해 필라테스를 소개하며 ‘필라테스 여신’으로 큰 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

