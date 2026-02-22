쇼트트랙 최민정·황대헌, 올림픽 폐회식 한국 선수단 공동 기수로 선정

쇼트트랙 최민정이 지난 21일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 은메달을 획득한 뒤 관중들에게 인사를 하고 있다. 사진=뉴시스

쇼트트랙 황대헌이 지난 15일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 스피드스케이팅 남자 1500m에서 은메달을 차지한 뒤 태극기를 들고 경기장을 돌고 있다. 사진=뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)이 폐회식의 한국 선수단 기수를 맡는다.

22일 대회 공식 홈페이지에 따르면 둘은 23일 이탈리아 베로나의 베로나 아레나에서 폐회식에서 한국 선수단을 대표해 태극기를 든다.

최민정은 이번 대회 한국의 동계 올림픽사에 한 획을 그었다. 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달, 1500m 은메달을 따내면서 통산 7개 메달을 수확했다. 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅 이상 6개)을 제치고 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 신기록을 세웠다. 아울러 쇼트트랙 전설 전이경(금 4개)과 함께 동계 올림픽 한국 선수 최다 금메달 공동 1위에 올랐다. 세 번째 올림픽을 마친 최민정은 은퇴도 시사했다.

황대헌은 남자 1500m와 남자 5000m 계주에서 은메달 두 개를 목에 걸었다.

앞서 개회식 때는 피겨스케이팅 남자 싱글 차준환(서울시청), 스피드스케이팅 박지우(강원도청)가 공동 기수를 맡았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]