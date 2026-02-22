“승훈 형의 부재 느껴져, 더 철저하게 훈련해야”… 매스스타트 5위 정재원의 반성

스피드스케이팅 정재원이 지난 21일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드 스케이팅 남자 매스 스타트 준결승에서 질주하고 있다. 사진=뉴시스

스피드스케이팅 정재원이 22일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드 스케이팅 남자 매스 스타트 결승에서 5위로 들어오고 아쉬워하고 있다. 사진=뉴시스

“이승훈 형의 부재가 큰 대회에서 느껴졌다.”

한국 스피드스케이팅 장거리 간판 정재원(24·강원도청)이 세 번째 동계 올림픽을 마친 뒤 아쉬워했다. 앞서 두 번의 올림픽을 함께한 이승훈(은퇴)의 공백을 피할 수 없었다.

정재원은 22일 이탈리아 밀라노의 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 남자 매스스타트 결승에서 스트린트 포인트 6점을 기록해 5위에 머물렀다.

그는 “초반부터 빠르게 달려나간 두 선수를 후미 그룹에서 빠른 시간 내에 잡지 못했다. 마지막까지 한 자리만 두고 경쟁하게 돼 어려운 상황이었다”며 “한 자리를 차지하기 위해 마지막까지 열심히 달렸지만, 자리가 좋지 않아 막판 스퍼트를 올리기 어려웠다”고 전했다.

이날 경기에서는 요릿 베르흐스마(네덜란드)와 빅토르 할 토루프(덴마크)가 초반부터 앞서가며 다른 선수들과 격차를 크게 벌렸다. 정재원이 속한 후미 그룹의 격차는 좀처럼 좁혀지지 않았다. 정재원은 막판 있는 힘껏 레이스를 펼쳤지만 결국 입상에 실패했다.

정재원은 “이번 올림픽을 준비하면서 어느 때보다도 진지하게 많은 훈련을 했다고 생각했다. 그러나 결과적으로 나보다 더 열심히 준비한 선수들이 있었고, 결과로 드러났다”며 “열심히 했다는 것이 착각인 것 같다. 다음 올림픽 때에는 누구보다 열심히 준비했다는 생각이 착각이 되지 않도록 철저하게 훈련할 것”이라고 다짐했다.

2018년 평창 대회와 2022 베이징 대회를 함께 했던 이승훈의 빈자리를 여실히 느꼈다. 그는 “매스스타트에서는 여러 변수에 대처하는 것도 실력이다. 베이징 동계 올림픽과 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 시리즈에서 (이)승훈이 형과 함께 뛸 때 생각을 많이 공유했다”며 “내가 생각하지 못한 변수에 대해 승훈이 형에게 노하우를 많이 얻었고, 좋은 결과를 얻었다”고 돌아봤다.

그러면서 “이번에는 승훈이 형이 함께 뛰지 않았고 그런 부분에 대해 배울 수 없어 아쉬웠다. 당연하게 여겼던 승훈의 형의 부재가 큰 대회에서 느껴졌다”고 아쉬워했다. 그러면서 “아직 후배들에게 승훈이 형 같은 존재가 되지 못한 것 같다. 후배들에게 승훈이 형처럼 좋은 선배가 될 수 있도록 노력해야겠다고 생각했다”고 다짐했다.

정재원은 2018 평창 대 팀추월 은메달, 2022 베이징 대회 매스스타트 은메달을 목에 걸었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]