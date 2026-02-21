‘메달 도전’ 빙속 정재원, 남자 매스스타트 결선行… 조승민은 탈락

사진=뉴시스

가뿐하게 결선행 티켓을 거머쥐었다. 한국 스피드스케이팅 간판 정재원(강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 매스스타트 메달 도전에 나선다.

정재원은 21일 이탈리아 밀라노의 스피드스케이팅 스타디움서 열린 이번 대회 스피드 스케이팅 남자 매스스타트 준결승 1조에 출전, 스프린트 포인트 21점을 기록해 3위에 자신의 이름을 올렸다.

이에 상위 성적 8명에게 주어지는 결선 진출 티켓을 따내는 데 성공했다. 남자 매스스타트 결승은 22일 오전 0시40분 시작한다.

이번 대회가 정재원의 3번째 올림픽 무대다. 앞서 2018 평창 대회 팀 추월 은메달, 2022 베이징 대회 매스스타트 은메달을 수확한 바 있다. 3개 대회 연속 메달을 위해 꾸준하게 달려왔다. 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 1~4차 대회 남자 매스스타트에서 은메달 두 개를 따낸 게 방증이다.

총 16바퀴를 도는 매스스타트는 여러 명의 선수가 경쟁하는 종목이다. 4바퀴, 8바퀴, 12바퀴를 1~3위로 통과하는 선수들에게 각각 스프린트 포인트 3, 2, 1점을 차례로 주며, 결승선에서는 1위 60점, 2위 40점, 3위 20점, 4위 10점, 5위 6점, 6위 3점을 준다.

이날 첫 포인트 지점인 4바퀴 결승선을 3위로 통과한 정재원은 스프린트 포인트 1점을 챙겼다. 이어 막판 속력을 높여 3위로 최종 결승선까지 마크, 20점을 더했다.

한편 이날 함께 출전한 조승민(한국체대)은 준결승 2조에서 13번째로 결승선을 통과, 점수를 얻지 못한 채 경기를 마무리했다. 헝가리로 귀화한 김민석 역시 점수 없이 최종 12위에 머물렀고, 결선 무대에 오르지 못했다.

