‘부상 기권’ 프리스키 이승훈, 전방십자인대 파열… “아쉽지만, 빠르게 잘 받아들일 것”

이승훈이 21일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 프리스타일 스키 남자 하프파이프 결선을 앞두고 연습에서 부상으로 들것에 실려 옮겨지고 있다. 사진=AP/뉴시스

“씩씩하게 회복해보겠습니다!”

한국 프리스타일 스키 사상 처음으로 올림픽 결선에 진출했으나 부상으로 기권한 이승훈(한국체대)이 ‘다음’을 외쳤다. 건강한 모습으로 돌아오겠다는 각오다.

이승훈은 21일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 프리스타일 스키 남자 하프파이프 결선에 나서지 못한 채 이번 대회 여정을 마무리했다. 부상 때문이었다. 결선 직전 연습을 하다가 오른쪽 무릎을 파이프에 부딪혔고, 결국 결선 출전을 포기해야만 했다.

불운의 부상이다. 하루 전 20일 예선에서 76.00점으로 10위에 자리하며 상위 12명이 겨루는 결선에 올랐던 만큼 아쉬움이 진했다. 한국 선수가 올림픽 프리스타일 스키 종목에서 결선 진출에 성공한 건 이승훈이 처음이다. 앞서 2025 하얼빈 동계 아시안게임서 한국 프리스타일 스키 사상 첫 금메달을 목에 걸며 이번 대회에서도 큰 기대를 모은 바 있다.

선수 본인은 아쉬움 속 앞으로 나아가겠다는 설명이다. 이승훈은 결선이 끝난 뒤 자신의 SNS를 통해 “밀라노에서의 모든 일정이 끝났다. 예선 당일 아침부터 열과 몸살과 싸우고 예선을 치르며 다친 오른쪽 어깨와 함께 밤에 있는 결선 트레이닝을 시작했다. 연습 도중 착지 실수로 무릎이 다친 거 같아 실려나가는 일이 있었다”고 밝혔다.

사진=AP/뉴시스

이어 “금방 괜찮아지는 거 같았고 그렇기에 기다려주시고 기대해 주시는 분들이 있기에 3차 시기라도 타보려고 다시 올라갔지만 무릎의 부상 정도가 생각보다 심해서 병원행을 결정하게 됐다”며 “전방 십자 파열, 외측연골 손상, 외측 뼈 타박이라는 진단을 받았다”고 했다.

이승훈은 “넘어지고 난 후 뭔가 잘못된 걸 알았을 땐 정말 꿈에 그리던 올림픽 결선 무대를 포기하고 싶지 않았다”고 말한 뒤 “후회가 남지 않도록 정말 최선을 다해 올림픽을 준비했다. 정말 후회 없이 경기하고 싶었고 준비된 모습을 보여드리고 싶었다. 이런 안타까운 일로 첫 결선을 보내줘야 한다는 것이 받아들이기 너무 힘들다”고 솔직한 마음을 털어놨다.

그러면서도 “운동선수에게 부상은 있을 수 있는 일이다. 빠른시간 내로 잘 받아들이고 재활을 열심히 해서 다음을 보려고 노력하는 중”이라고 목소리를 높였다.

“이번 올림픽을 준비하며 정말 선수로써도 인간적으로도 성장을 많이 했다”는 이승훈은 “팀 동료 모두 고생하셨고, 하프파이프를 더 많이 알린 고마운 (최)가온이 금메달 축하한다”고 밝혔다. 재활에 대한 각오도 곁들였다. 그는 끝으로 “씩씩하게 회복해보겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

