‘찬란한 너의 계절에’ 이성경·채종협, 7년 전 사건 전말 밝혀진다

이성경과 채종협의 관계가 본격적으로 요동친다.

오늘(21일) 밤 9시 50분 방송되는 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트) 2회에서는 콜라보 프로젝트의 본격 가동과 함께, 송하란(이성경 분)과 선우찬(채종협 분)의 관계에 새로운 균열이 시작된다.

지난 첫 방송에서는 7년 만에 나나 아틀리에와의 콜라보 프로젝트를 위해 한국에 돌아온 애니메이터 선우찬과 수석 디자이너 송하란의 재회가 그려졌다. 특히 1회 엔딩에서는 하란의 입에서 “강혁찬”이라는 낯선 이름이 흘러나오며, 두 사람 사이에 또 다른 인물이 존재했음을 암시해 극의 미스터리를 더했다. 찬이 기억하는 시간과 하란이 외면하는 시간, 그 엇갈린 서사에 시청자들의 궁금증이 쏠린 상황이다.

오늘(21) 2회 방송에서는 운명적으로 재회한 송하란과 선우찬의 관계가 더욱 복잡하게 얽힌다. 나나 아틀리에와의 콜라보 프로젝트가 본격적으로 시작되며, 업무적으로 마주하게 된 두 사람. 7년 전 하란을 기억하는 찬과 달리, 하란은 의미심장한 눈빛으로 그를 경계하기 시작한다. 찬의 시선과 말 한마디에 미묘하게 흔들리면서도, 좀처럼 선을 넘지 않으려는 하란의 태도는 긴장감을 배가시킨다.

두 사람의 특별한 인연은 ‘카페 쉼’에서도 이어진다. 하란에게 가장 편안한 안전지대이자 오랜 시간 홀로 머물러온 공간에 찬이 자연스럽게 스며들게 되는 것. 예상치 못한 계기로 ‘카페 쉼’과 인연을 맺은 찬은 그곳에서 새로운 일상을 시작하고, 하란의 세계와 조금씩 맞닿는다. 일과 일상이 겹쳐지는 가운데, 두 사람 사이에 어떤 미묘한 변화가 생겨날지 궁금증을 더한다.

이와 함께 7년 전 ‘그날’의 진실도 밝혀진다. 미국에서 발생한 폭발 사고 이후 생사의 기로에 섰던 찬과, 그 사건을 계기로 깊은 겨울에 머물게 된 하란 사이에 얽혀 있던 비밀이 수면 위로 떠오르며 잠잠했던 두 사람의 시간을 다시 요동치게 만들 전망이다. 여기에 ‘강혁찬’이라는 이름이 또 하나의 결정적인 단서로 더해지면서, 두 사람의 기억 속에 서로 다르게 남아 있는 그날의 진실이 무엇인지 호기심을 더욱 자극한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]