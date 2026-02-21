트와이스, 대표 서머송 '댄스 더 나잇 어웨이' 뮤비 4억뷰…통산 12번째

트와이스가 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이) 뮤직비디오로 통산 12번째 유튜브 4억 뷰 기록을 달성했다.

2018년 7월 9일 발매된 트와이스의 두 번째 스페셜 앨범 'Summer Nights'(서머 나이츠)의 타이틀곡 'Dance The Night Away' 뮤직비디오가 2월 21일 오전 8시경 유튜브 조회 수 4억 회를 돌파했다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 큰 응원을 보내준 원스(팬덤명: ONCE)와 기쁨을 나눴다.

이로써 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시), 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'Feel Special'(필 스페셜), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'The Feels'(더 필즈), 'YES or YES'(예스 오어 예스)에 이어 'Dance The Night Away'까지 총 12개의 4억 뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

'Dance The Night Away'는 무더위를 시원하게 날리는 듯한 청량한 분위기가 담긴 업템포 팝곡으로 리스너들의 호응을 얻으며 여름 대표 필청곡으로 사랑받았다. 뮤직비디오는 아홉 멤버의 밝은 에너지와 신나는 퍼포먼스가 행복감을 전하며 높은 인기를 견인했다.

최근 트와이스는 유튜브에서 호기록을 더하며 '글로벌 최정상 걸그룹' 존재감을 빛내고 있다. 지난 11일 미니 5집 타이틀곡 'What is Love?' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 9억 건을 넘어서며 그룹 첫 9억 뷰 뮤직비디오를 탄생시켰다. 13일에는 정규 4집 타이틀곡 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포) 뮤직비디오로 통산 26번째 유튜브 1억 뷰 성과를 내고 전 세계 여성 그룹 기준 억대 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유 타이틀을 자체 경신하는 진기록을 세웠다.

트와이스는 2025년 7월 19일~20일 인천에서 포문을 연 월드투어 < THIS IS FOR > 일환 20개 지역 35회 규모의 북미 투어를 성황리 전개 중이다. 현지시간 기준 23일에는 미국 NBC의 인기 방송 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 펄론'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연해 글로벌 활약세를 이어간다. 2023년 3월 이후 약 3년 만에 해당 쇼를 다시 찾는 것으로 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

