이재명 대통령의 엄지척 “세계 최강 韓쇼트트랙, 참 자랑스럽다”

마지막까지도, 최선을 다해 ‘효자 종목’ 역할을 톡톡히 해냈다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 맹활약한 한국 쇼트트랙 선수단을 향해 이재명 대통령 역시 박수갈채를 아끼지 않았다.

이 대통령은 21일 페이스북을 통해 “세계 최강 대한민국 쇼트트랙, 참 자랑스럽습니다”라는 제목의 글을 게시했다. 이날 쇼트트랙 대표팀이 연이어 메달을 수확한 것에 대한 찬사였다.

“주말의 시작과 함께 기쁜 소식이 전해졌다”고 운을 뗀 그는 “(이번 대회) 쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달, 여자 1500m 김길리 선수의 금메달과 최민정 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하드린다”고 밝혔다.

한국 쇼트트랙은 종목 마지막 날에 스퍼트를 냈다. 3개 메달을 따낸 것. 이 대통령은 “먼저 쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달을 거머쥔 황대헌, 이정민, 이준서, 임종언, 신동민 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다”며 “여자 계주 메달에 이어 남자 계주도 메달을 추가하며 대한민국이 세계 최강임을 다시 한번 입증했다”고 목소리를 높였다.

이어 “여자 1500m 경기 또한 대단했다”며 “김길리 선수는 이번 올림픽에서 자그마치 세 개의 메달을 기록하며 또다시 시상대 가장 높은 자리에 섰고, 은메달로 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 달성한 최민정 선수는 우리나라 선수 가운데 올림픽 최다 메달리스트라는 새로운 기록을 세웠다”고 엄지를 치켜세웠다.

이 대통령은 끝으로 “정부는 우리 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침할 것"이라며 "국제 무대에서 자신 있게 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 강조했다.

