‘붉은 진주’ 박진희, ‘엄마 미소’ 간호사 완벽 변신

행복한 가정을 꿈꾸던 박진희에게 비극이 찾아온다.

오는 23일 저녁 7시 50분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 일일드라마 ‘붉은 진주’(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온)는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.

첫 방송을 앞두고 공개된 사진에는 임신 중인 모습으로 ‘엄마 미소’를 짓고 있는 김명희(박진희 분)의 모습이 담겼다. 곧 태어날 아기의 옷을 매만지고 임신한 배를 부드럽게 쓰다듬는 모습에서 그녀의 온화한 성품이 묻어난다. 동시에 행복한 가정을 꿈꾸는 마음까지 오롯이 전해져 평온함이 느껴진다.

그런데 이어진 오정란(김희정 분)과 대치하고 있는 사진에서는 긴장감이 뿜어져 나온다. 부드러운 미소는 온데간데없고 굳은 표정으로 마주하고 있는 두 사람 사이에 어떠한 일이 생긴 것인지 호기심을 자아낸다. 두 사람 사이에 얽힌 사연이 극 전개에 어떤 파장을 일으킬지 이목이 집중된다.

또 다른 사진 속에서 김명희는 망연자실한 얼굴로 울음을 터뜨리고 있어 사건이 시작되었음을 암시한다. 평화롭던 일상을 보내던 명희는 어느 날 갑자기 찾아온 오정란을 통해 자신이 몰랐던 숨겨진 진실을 알게 되며 큰 충격에 빠진다.

과연 김명희가 알게 된 충격적인 진실은 무엇인지 오정란과는 어떤 악연으로 얽히게 될지 평화롭던 명희의 일상을 송두리째 뒤흔들 첫 방송을 향한 기대감이 치솟는다.

