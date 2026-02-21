부산아이파크, 구단 출신 레전드 박종우 은퇴식 개최…다음 달 2일 개막전서 새로운 출발 함께한다

사진=부산아이파크 제공

부산아이파크가 구단 출신 레전드 박종우의 은퇴식을 개최한다. 은퇴식은 다음 달 2일 16시 30분에 열리는 2026시즌 홈 개막경기인 성남전에서 진행될 예정이다.

부산에서 프로 무대의 첫 발을 뗀 박종우 선수는 누구보다 뜨거운 투지와 헌신으로 그라운드를 누비며 부산 축구의 자부심으로 자리매김해왔다. 특유의 강인한 플레이와 팀을 위한 헌신은 오랜 시간 팬들의 사랑을 받았고, 부산을 대표하는 상징적인 선수로 기억되고 있다.

이번 은퇴식은 ‘마지막’이 아닌 ‘새로운 시작’에 초점을 맞춘다. 선수 박종우의 또 다른 출발과, 승격을 향해 힘차게 나아가는 부산아이파크의 도전이 맞물리는 자리이기 때문이다. 구단은 박종우가 걸어온 길을 조명하는 기념 영상 상영과 함께, 팬들과 직접 인사를 나누는 시간을 마련해 그의 헌신에 대한 감사의 뜻을 전할 계획이다.

경기 전 사전 이벤트도 다채롭게 준비된다. 박종우 레전드 사인회가 열리며, 은퇴식을 기념하는 한정판 굿즈 판매도 함께 진행된다. 오랜 시간 함께해 온 팬들에게는 특별한 추억을, 새 시즌을 맞이하는 팬들에게는 또 하나의 상징적인 순간을 선사할 예정이다. 경기 종료 후에는 그를 사랑했던 많은 팬들과 함께 은퇴식 행사가 진행 예정이다.

특히 이번 은퇴식이 열리는 3월 2일은 부산아이파크의 2026시즌 홈 개막전이다. 승격을 향한 열기가 어느 때보다 뜨겁게 달아오른 가운데, 부산 축구의 한 시대를 함께했던 레전드의 새로운 출발은 팀과 팬 모두에게 더욱 큰 의미로 다가온다.

구단 관계자는 “박종우 선수는 부산 축구를 상징하는 존재였다. 그의 헌신과 열정은 부산아이파크의 역사로 남을 것”이라며 “승격을 향한 중요한 시즌의 시작점에서, 레전드의 새로운 출발을 팬분들과 함께할 수 있어 뜻깊다”고 전했다.

부산아이파크는 3월 2일 홈 개막전을 시작으로 2026시즌 승격을 향한 본격적인 항해에 나선다. 뜨거운 함성과 함께하는 박종우의 새로운 시작, 그리고 부산아이파크의 새로운 도전이 하나로 맞물리며 구덕의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 전망이다. 개막전 티켓은 사전 예매는 02월 24일, 일반 예매는 02월 26일부터 구단 공식 홈페이지를 통해 구매가 가능하다.

최서진 기자

