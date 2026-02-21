한국 첫 결선 진출했지만…프리 스키 이승훈, 무릎 부상 불운 기권

사진=AP/뉴시스

한국 프리스타일 스키 사상 처음으로 올림픽 결선 무대를 밟았지만 불운이 따랐다. 이승훈(한국체대)이 부상으로 결선에 나서지 못했다.

이승훈은 21일 오전 3시30분 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 프리스타일 스키 남자 하프파이프 결선에 뛰지 않았다.

결선 직전 무릎을 다쳤다. 이승훈의 매니지먼트사인 올댓스포츠 관계자는 "이승훈이 결선 직전 연습을 하다가 오른쪽 무릎을 파이프에 부딪혔다"고 설명했다.

경기를 뛸 수 있는 컨디션이 아니었다. 이승훈은 애초 무릎 상태를 살펴본 후 2, 3차 시기 출전 여부를 결정할 예정이었다. 하지만 부상이 생각보다 심각해 결선을 아예 뛰지 않기로 했다.

아쉬움이 남는다. 이승훈은 2025 하얼빈 동계아시안게임에서 한국 프리스타일 스키 사상 첫 금메달을 획득했다. 이번 대회서 생애 첫 올림픽 무대를 밟았다. 한국 최초로 결선에 진출하는 이정표도 세웠다. 앞서 20일 오후 6시30분 열린 예선에서 76.00점을 기록, 10위를 차지해 상위 12명이 오르는 결선에 진출했다. 하지만 불의 부상으로 첫 올림픽을 아쉬움 속에 마무리했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

