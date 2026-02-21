하츠투하츠, 말괄량이들의 귀여운 반항…신곡 ‘RUDE!’ 공개

걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)의 당돌하고 러블리한 매력을 만날 수 있는 신곡 ‘RUDE!’(루드!)가 공개됐다.

하츠투하츠는 지난 20일 오후 6시 각종 음악 사이트와 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 새 싱글 ‘RUDE!’ 음원과 뮤직비디오를 릴리즈, 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻는 중이다.

‘RUDE!’는 리드미컬한 그루브와 통통 튀는 신스 사운드가 특징인 하우스 기반의 댄스 곡으로 가사에는 정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항을 담아 하츠투하츠의 새로운 음악 색깔을 선사한다.

더불어 ‘RUDE!’ 뮤직비디오는 멤버들이 SNS 속 ‘좋아요’ 표시인 하트가 모이는 공장의 직원으로 변신, 지우에게 쏟아진 수많은 ‘가짜 하트’를 찾아내고 ‘슈퍼 하트’의 빛을 되살리고자 고군분투하는 스토리가 담겨 있으며, 영상 마지막에는 ‘가짜 하트’의 등장이 고양이의 장난 때문에 벌어진 해프닝으로 밝혀져 눈길을 끈다.

또한 하츠투하츠는 오늘(21일)과 내일(22일) 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2026 Hearts2Hearts FANMEETING <HEARTS 2 HOUSE>’(2026 하츠투하츠 팬미팅 <하츠 투 하우스>)를 개최하며 이번 팬미팅을 통해 신곡 ‘RUDE!’ 무대를 처음 선보이는 것은 물론, 새로운 커버 무대를 비롯한 다채로운 스테이지, 멤버들의 케미스트리를 확인할 수 있는 다양한 게임 및 코너 등을 펼칠 예정이다.

하츠투하츠는 오는 24일 데뷔 1주년을 맞이한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]