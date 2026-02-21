조복래, 오늘(21일) 뒤늦은 결혼식 연기…“개인·양가 사정”

사진=BH엔터테인먼트

배우 조복래가 5년 만에 치를 예정이었던 뒤늦은 결혼식을 연기했다.

21일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 조복래는 이날 예정됐던 결혼식을 연기했다.

소속사는 “이날 예정됐던 결혼식은 개인적인 상황과 양가의 사정으로 진행하지 못하게 됐다”이라며 “예식 일정을 다시 상의 하기로 했다”고 설명했다. 조복래는 이날 서울 강남구 모처에서 뒤늦은 결혼식을 올릴 예정이었다.

조복래는 2021년 아내와 결혼했으나 코로나19 여파로 예식을 올리지 못했다. 2023년생 첫째 아들을 얻었고, 지난해 둘째 딸을 품에 안았다. 특히 딸의 이름을 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서 진행된 시청자 투표를 통해 가장 많은 표를 얻은 ‘조연아’로 정해져 화제를 모았다.

조복래는 지난해 11월 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’에 출연해 결혼 사실을 알려 이목을 끌었다. 결혼 소식을 늦게 전한 이유에 대해 그는 “제가 유명한 배우도 아니고 결혼을 알리는 것이 주제넘다고 생각했다”며 “주변에서 안부를 물어볼 때 자연스럽게 이야기를 하곤 했다. 내년 2월에 결혼식을 올릴 예정”이라고 밝혔다.

지난해 영화 ‘정보원’에서 조태봉 역을 맡아 생활 밀착형 코미디 연기를 선보인 그는 올해 방송 예정인 SBS 드라마 ‘김부장’에 합류해 열일 행보를 이어갈 전망이다.

