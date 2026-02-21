최민정의 ‘마지막 선언’에 김길리, 왈칵 눈물 “진짜요?”…”언니를 바라보며, 언니만큼 훌륭한 선수가 되고 싶어요”

사진=뉴시스

“언니한테 많이 배우고 도움도 많이 받았는데….”

김길리(성남시청)는 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 2분32초076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 금메달을 따냈다. 최민정(성남시청)은 2분32초450을 기록해 은메달을 획득했다.

생애 첫 올림픽 무대에 나선 김길리가 제대로 사고를 쳤다. 2관왕을 차지했다. 여자 1000m 동메달에 이어 3000m 계주에서 금메달을 목에 걸었다. 이어 1500m서 3번째 메달을 획득했다. 한국 선수단 중 유일하게 2관왕을 차지했다.

김길리는 "계주 다음으로 정말 따고 싶었던 내 주 종목인 1500m에서 금메달을 획득할 수 있어 정말 기쁘다. 아직도 믿기지 않아 말이 잘 안 나온다"며 "내 자리에서 최선을 다했던 레이스였던 것 같다. '마지막 경기를 후회 없이 최선을 다하자'가 내 전략이었던 것 같다"고 전했다.

시상식에서 금메달 선수로 소개될 때 발랄한 점프를 선보인 후 눈물을 훔치는 등 여러 감정을 드러냈다. 그는 "그냥 한번 뛰어보고 싶었다"며 "꿈의 무대에서, 꿈꿔왔던 무대에서 이렇게 금메달을 땄다는 게 안 믿기고, 전에 고생했던 것들이 다 스쳐 지나갔다. 또 가족들도 많이 생갔났다"고 회상했다.

‘우상’과 함께 메달을 경쟁하고, 시상대에 나란히 올랐다. 김길리는 "(최민정) 언니랑 꼭 포디움에 들고 싶었는데, 같이 포디움에 올라가서 기분이 너무 좋다"며 "또 내가 정말 어렸을 때부터 존경하던 선수랑 같이 레이스 하면서 이겼다는 게 아직도 안 믿기는 것 같다"며 "(선두 추월할 때 인아웃을 동시에 파고든 건) 통했던 것 같다. (따로) 이야기한 건 전혀 없다"고 설명했다.

최민정은 경기 후 마지막 올림픽이라고 밝히며 “경기를 마치고 감정이 벅차올라서 축하한다고만 했다. 라커룸에 가서 '(김)길리가 1등이라 더 기쁘다'고 말했다. 1500m 금메달을 이어줬으니 나는 한결 편하게 쉴 수 있을 것 같다”며 “나도 전이경, 진선유 선배님을 보면서 꿈을 키웠고, 이뤘다. 길리가 나를 보면서 꿈을 키우고 있고 이루고 있다. 뿌듯하다”고 말했다.

이를 들은 김길리는 “진짜요?”라고 반문한 뒤 “언니가 그렇게 말해주니까 너무 고맙다. (최)민정 언니한테 많이 배우고 도움도 많이 받았다. 나도 언니를 바라보며, 언니만큼 훌륭한 선수가 되고 싶다”고 눈물을 흘렸다.

