‘찬란한 너의 계절에’ 첫방부터 금토극 시청률 1위…이성경·채종협, 운명적 만남 [TV핫스팟]

‘찬란한 너의 계절에’가 첫 방송부터 감성 짙은 서사와 겹겹이 얽힌 미스터리를 쌓아 올리며 ‘찬란 앓이’의 시작을 알렸다.

어제(20일) 밤 첫 방송된 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트) 1회에서는 과거 보스턴에서 벌어진 폭발 사고로 엇갈린 송하란(이성경 분)과 선우찬(채종협 분)이 7년의 시간을 건너 마주하는 과정이 촘촘하게 펼쳐지며 한 편의 영화 같은 몰입감을 완성했다.

이날 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 4.4%, 수도권 가구 기준 4.4%를 기록, 첫 방송부터 금토드라마 1위를 차지했다. 특히 송하란이 선우찬을 스토커로 몰아세우고, 7년 전 일상을 나눴던 남자친구가 강혁찬(권도형 분)이었다는 사실이 밝혀지는 엔딩 장면은 닐슨코리아 전국 가구 기준 순간 최고 시청률 5.4%까지 치솟으며 찬란한 스타트를 끊었다.

이날 방송은 밝고 사랑스러웠던 송하란(이성경 분)과 보스턴에서 유학 중이던 선우찬(채종협 분)의 과거로 시작됐다. 온라인 채팅을 통해 소소한 일상을 나누던 두 사람의 모습은 여느 연인과는 사뭇 다른 분위기를 풍기며 묘한 긴장감을 남겼다. 짧은 휴가를 맞은 하란은 예고 없이 보스턴으로 향했지만, 두 사람이 마주하기 직전 발생한 대형 폭발 사고는 그들의 인생을 송두리째 뒤흔들었다.

7년 후 서울. 화려한 룩북 촬영장에 등장한 김나나(이미숙 분)는 폭발적인 카리스마로 현장을 장악하며 나나 아틀리에의 위상을 각인시켰다. 반면 수석 디자이너로 성장한 송하란은 이전의 생기 넘치던 모습과 달리 감정을 철저히 통제한 채 일에 몰두하며 타인과 거리를 두고 살아가고 있었다. 이성경은 생기발랄한 20대 하란과 차갑게 굳어버린 현재의 하란을 극명하게 대비시키며 인물의 변화를 설득력 있게 그려냈다.

같은 시각, 캔 애니메이션 스튜디오의 수퍼바이저가 된 선우찬이 콜라보 프로젝트를 위해 한국으로 돌아왔다. 과거의 그늘진 모습과 달리 한층 밝아진 찬의 변화는 단숨에 시선을 사로잡았다. 그러나 밝아진 모습과 달리 그의 몸에 남은 오래된 상처는 7년 전 사고의 흔적을 떠올리게 하며 서사에 묵직한 무게를 더했다.

송하란과 선우찬의 운명의 재회는 미술관에서 시작됐다. 하란을 발견한 찬은 감전된 듯 그 자리에 굳어버렸다. 믿기지 않는 감정에 휩싸인 찬은 사라진 하란을 뒤쫓았고, 공사장 앞에서 안전 펜스가 쓰러질 위기 상황 속 본능적으로 하란의 이름을 외쳤다.

콜라보 미팅 자리에서 두 사람은 공식적으로 다시 마주했다. “처음 뵙겠습니다. 수석 디자이너 송하란입니다”라는 하란의 담담한 인사는 두 사람 사이에 놓인 7년의 간극을 적나라하게 드러냈다. 채종협은 말을 잇지 못한 채 눈빛만으로 동요와 혼란, 감정을 억누르는 과정을 섬세하게 표현하며 깊은 인상을 남겼다.

뿐만 아니라 송하란은 스토킹 사건에 휘말리며 또 다른 불안에 직면했다. 몰래 촬영된 사진이 전달된 가운데, 그는 뉴스 보도를 통해 공사장 현장에서 자신의 이름을 외친 인물이 선우찬이었다는 사실을 알게 됐다. 이로 인해 하란은 공식 미팅 이전부터 자신의 존재를 알고 있었던 찬을 스토커로 의심하기 시작했다.

한편 하란을 다시 마주한 찬은 7년 전 사고의 악몽에서 완전히 벗어나지 못했음을 실감했다. 불길과 폭발의 잔상, 그리고 하란과 얽힌 기억의 파편이 교차할수록 그의 혼란은 더욱 깊어졌다. 끝내 그는 이번 협업 프로젝트를 마무리한 뒤 다시 떠나겠다는 결단을 내렸다.

이와 함께 나나 패밀리를 덮친 과거의 비극도 드러났다. 13년 전 자식을 잃은 김나나(이미숙 분)와, 부모에 이어 남자친구까지 떠나보낸 송하란의 아픔은 아릿한 여운을 남겼다. 그런 송하란과 할머니 김나나를 살뜰히 챙기는 송하영(한지현 분)과 송하담(오예주 분)의 존재는 ‘나나 하우스’의 애틋한 가족애를 보여줬다.

손녀의 고립을 더 이상 지켜볼 수 없었던 김나나는 윤포토(윤박 분)와의 소개팅을 주선하며 송하란의 변화를 시도했다. 결국 하란은 마지못해 호텔 소개팅 자리에 나섰지만, 그곳에서 선우찬을 발견하며 상황은 예상과 다르게 흘러갔다. 공사장 사고와 스토킹 사건 이후 이어져 온 의문을 더는 미룰 수 없었던 하란은 자리를 박차고 나와 찬을 붙잡고 “언제부터 날 알고 있던 거예요? 말해요. 대체 뭘 숨기고 있는건지”라며 따져 물었다. 그러나 찬은 복잡하게 얽힌 감정 속에서 끝내 답을 내놓지 못했다.

긴장감이 최고조에 달한 방송 말미, “사랑해 강혁찬”이라는 사랑 고백과 함께 7년 전 송하란이 채팅으로 일상을 나눴던 상대가 남자친구 강혁찬(권도형 분)이 아닌 그의 룸메이트 선우찬이었다는 사실이 밝혀지며 충격을 안겼다. 안방극장을 뒤흔든 미스터리 엔딩은 7년 전 사고의 이면과 두 사람 사이에 숨겨진 사연을 암시하며 향후 전개에 대한 궁금증을 한층 더 끌어올렸다.

첫 방송부터 휘몰아친 서사와 촘촘한 관계성을 전면에 내세운 ‘찬란한 너의 계절에’는 이성경과 채종협의 밀도 높은 감정 연기, 이미숙, 강석우의 묵직한 존재감, 계절의 이미지로 인물의 내면을 상징적으로 풀어낸 연출, 과거와 현재를 오가는 감각적인 편집이 어우러지며 ‘찬란 로맨스’의 서막을 힘차게 열었다. 7년의 시간을 건너 만나게 된 송하란과 선우찬의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]