‘이정민의 추월 능력+황대헌의 경험’이 만든 역전 레이스…쇼트트랙 남자 대표팀, 올림픽 계주 은메달

한국 남자 쇼트트랙이 20년 만의 올림픽 계주 우승이라는 목표에 닿지는 못했지만, 값진 은메달을 목에 걸었다.

황대헌(강원도청) 임종언(고양시청) 이준서·이정민(이상 성남시청)으로 이뤄진 남자 쇼트트랙 계주팀은 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 5000m 계주 결승에서 6분52초239로 은메달을 따냈다. 결승엔 나서지 않았으나 준결승에서 활약했던 신동민(화성시청)도 함께 기쁨을 누렸다.

한국의 이번 대회 8번째 메달이자, 쇼트트랙 5호 메달이다. 한국은 2006 토리노 대회 우승 이후 20년 만에 이 종목 금메달을 노렸다. 아쉽게 실패했지만, 2개 대회 연속 메달을 수확했다. 2022 베이징 대회서도 은메달을 따냈다. 쇼트트랙 5000m 남자 계주의 6번째 메달이다.

이정민의 추월 능력과 황대헌의 경험이 빛났다. 레이스 초반 한국은 캐나다, 네덜란드에 이어 3위로 주행했다. 긴 탐색전에서 최하위로 내려앉기도 했지만, 선수와의 격차가 크지 않았다. 이정민은 18바퀴를 남기고 인코스를 노려 2위를 꿰찼다. 12바퀴를 남기고 또다시 인코스서 파고들며 1위를 탈환했다.

한국은 이후 네덜란드에게 선두를 내줬다. 레이스 종료 7바퀴 전 황대헌이 삐끗하며 2위로 내려앉았다. 뒤이어 3바퀴를 남기곤 이준서도 중심을 살짝 잃으며 3위까지 내려갔다. 황대헌이 집중력을 끌어 올렸다. 마지막 주자 황대헌은 막판 아웃코스를 노려 역전 레이스를 펼쳤다. 2위로 결승선을 통과했다.

한국 남자 쇼트트랙의 여정은 노골드로 마무리됐다. 남자 1500m에선 황대헌이 은메달을 따냈고, 1000m에선 임종언이 동메달을 따냈다. 계주까지 은메달로 마치면서 우승에 닿지 못했다. 한국 남자 쇼트트랙이 올림픽 시상대 정상에 한 차례도 오르지 못한 건 12년 만이다. '노메달'에 그쳤던 2014 소치 대회 이후 처음이다.

