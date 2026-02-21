[밀라노 스텔라] ‘람보르길리’ 김길리의 역전 드라마, 쇼트트랙 여자 1500m 금빛 질주 '2관왕'…최민정 은메달

사진=뉴시스

한국의 9, 10호 메달이 터졌다. 한국 여자 쇼트트랙 대표팀 ‘쌍두마차’ 김길리, 최민정(이상 성남시청)이 1500m서 각각 금메달과 은메달을 목에 걸고 포효했다.

김길리는 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 2분32초076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 금메달을 따냈다. 최민정은 2분32초450을 기록해 은메달을 획득했다.

생애 첫 올림픽 무대에 나선 김길리가 제대로 사고를 쳤다. 2관왕을 차지했다. 여자 1000m 동메달에 이어 3000m 계주에서 금메달을 목에 걸었다. 이어 1500m서 3번째 메달을 획득했다. 한국 선수단 중 유일하게 2관왕을 차지했다.

김길리와 최민정은 중반까지 3~5위를 유지했다. 속도는 최민정이 먼저 올렸다. 7바퀴를 남기고 아웃코스를 통해 2위까지 올라갔다. 5바퀴를 남기고 김길리가 기어를 올렸다. 인코스 추월로 3위에 자리했다.

역전 드라마는 3바퀴를 남기고 시작됐다. 최민정이 아웃코스, 김길리가 인코스로 1, 2위에 자리했다. 2바퀴를 남기곤 김길리가 최민정을 제치고 1위로 내달렸다. 이후 김길리가 가장 빠르게 결승선을 통과했다.

금메달은 놓쳤지만 새역사를 썼다. 최민정은 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 목에 걸었다. 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)을 넘어 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 신기록을 기록했다.

사진=뉴시스

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

