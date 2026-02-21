개인전 메달을 향해…쇼트트랙 최민정·김길리·노도희, 모두 1500m 준결승행

최민정. 사진=뉴시스

한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 나란히 1500m 준결승에 진출했다.

최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청)는 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준준결승을 통과했다. 준결승행 티켓을 따냈다.

최민정은 2분29초010을 기록해 조 2위에 올랐다. 아리안나 시겔(이탈리아), 히라이 아미(일본), 클로에 올리비에(프랑스), 디아나 라우러 베기(헝가리), 티네커 던 둘크(벨기에)와 함께 3조에서 출발했다. 조 편성이 무난하다는 평가가 나온 만큼 최민정은 안정적으로 주행했다. 레이스 초반 둘크가 치고 나가며 후위 그룹과 한 바퀴나 앞섰지만, 최민정은 차분하게 따라갔다. 2바퀴를 남긴 시점 최민정은 속도를 끌어올렸고, 둘크에 이어 2위를 기록했다.

새역사를 향한 발걸음이다. 최민정이 이 종목서 포디움에 오르면 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 기록, 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)을 넘어 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 신기록을 작성하게 된다. 만약 금메달일 경우엔 쇼트트랙 전설 전이경(4개)을 넘어 한국 동계올림픽 최다 금메달 신기록을 세운다. 동시에 쇼트트랙 역사상 최초로 올림픽 개인 종목 3연패를 달성한다.

김길리와 노도희도 준결승행 티켓을 안았다. 김길리는 먼저 1조서 출발, 2분32초080의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 레이스 초반부터 2번째 위치를 유지하다 3바퀴를 남기고 스피드를 올렸다. 인코스로 파고들며 선두를 차지했고, 가장 먼저 결승선을 통과했다.

대회 개인전 마지막 종목서 메달을 노린다. 생애 첫 올림픽 무대에 나선 김길리는 여자 1000m 동메달에 이어 3000m 계주에서 금메달을 목에 걸었다. 한국 선수단에서 유일하게 멀티 메달이다. 이번 종목에서 대회 2관왕에 도전한다.

노도희는 6조서 2분25초152를 기록해 조 3위를 기록했다. 산토스-그리즈월드(미국), 하너 데스멋(벨기에), 아리안나 폰타나(이탈리아) 등 쟁쟁한 선수들 사이에서도 평정심을 잃지 않았다. 재경기에도 침착했다. 5바퀴를 남긴 시점서 폰타나와 산토스-그리즈월드, 그리고 카밀라 셀리에르(폴란드)가 엉켜 넘어졌고, 경기가 중단됐다. 셀리에르는 고통을 호소한 뒤 들것에 실려갔다. 산토스-그리즈월드는 실격됐다. 노도희는 4명의 선수로 재출발한 경기서 3위로 결승선을 끊었다.

