차가원 원헌드레드 대표, ‘명품 외상 의혹’ 보도에 ‘법적 조치’ 맞불 (공식)

차가원 원헌드레드 대표. 뉴시스 제공

연예기획사 원헌드레드 측이 차가원 대표의 명품 외상 의혹을 전면 부인했다.

더팩트는 20일 차 대표가 외상으로 백화점에서 명품을 구매한 뒤 외상값을 갚지 않았고, 결국 차가원 대표와 남편이 공동 소유하고 있는 서울 한남동 빌라가 가압류 됐다고 보도했다. 서울 용산구 빌라 4세 세대의 차 대표 지분을 압류한 채권자는 갤러리아 백화점을 운영 중인 한화갤러리아주식회사로 금액은 약 36억 규모다.

해당 보도에 관해 원헌드레드 측은 “해당 보도에는 사실관계와 다른 내용이 포함되어 있다”고 주장했다. 이어 보도와 관련해 해당 매체에 민사상 손해배상 청구 및 형사상 책임 추궁을 포함한 법적 조치를 적극적으로 진행하고 있다는 소식을 알렸다.

최근 차 대표와 원헌드레드 운영에 관한 논란들이 연일 보도되고 있다. 원헌드레드는 “당사는 향후 개별 보도 내용에 대해 일일이 논쟁을 이어가기보다는, 사법절차를 통해 사실관계와 책임 소재가 명확히 가려지는 것이 바람직하다고 판단한다”며 “향후에는 법원의 판단 및 절차 진행 상황에 따라 필요한 범위 내에서만 공식 보도자료를 통해 입장을 밝힐 예정”이라고 전했다.

◆이하 차가원 원헌드레드 대표 관련 입장 전문 안녕하세요, 원헌드레드입니다. 금일(20일) 보도된 더팩트 기사와 관련하여 당사의 입장을 알려드립니다. 당사는 해당 보도에 사실관계와 다른 내용이 포함되어 있으며, 당사 및 특정 개인의 명예와 권익을 침해할 소지가 있다고 판단하고 있습니다. 다만 본 사안이 이미 법적 절차와 밀접하게 연관되어 있는 사안인 점을 고려하여, 그동안 공식적인 입장 표명을 자제해 왔습니다. 현재 당사는 본건 보도와 관련하여 민사상 손해배상 청구 및 형사상 책임 추궁을 포함한 법적 조치를 적극적으로 진행하고 있습니다. 이와 관련하여, 더팩트 관계자 2인에 대하여 신청한 부동산 가압류가 법원에 의해 인용되는 등, 법적 절차는 이미 개시되어 진행 중임을 알려드립니다. 또한 더팩트가 게시하였던 당사 관련 유튜브 영상들은 허위적 내용 게시 및 특정 개인에 대한 의도적 공격이라는 취지의 신고가 제기된 이후 현재 플랫폼에서 삭제된 상태이며, 당사는 보도 전반의 경위와 내용에 대하여 사실관계를 명확히 하기 위한 추가적인 법적 대응도 병행하고 있습니다. 당사는 향후 개별 보도 내용에 대해 일일이 논쟁을 이어가기보다는, 사법절차를 통해 사실관계와 책임 소재가 명확히 가려지는 것이 바람직하다고 판단하고 있습니다. 향후에는 법원의 판단 및 절차 진행 상황에 따라 필요한 범위 내에서만 공식 보도자료를 통해 입장을 밝힐 예정입니다. 감사합니다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]