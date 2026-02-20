‘매니저 갑질 의혹’ 박나래, 첫 경찰 조사…“사실 아닌 부분 바로잡아야”

20일 피의자 신분으로 서울 강남경찰서에 출석한 개그우먼 박나래. 뉴시스 제공

매니저 갑질 의혹 등을 받고 있는 개그우먼 박나래가 첫 경찰조사를 마쳤다.

박나래는 20일 오후 피의자 신분으로 서울 강남경찰서에 출석해 특수상해와 의료법 위반 등 혐의에 대해 조사받았다.

약 7시간40분에 걸쳐 첫 경찰 조사를 마친 박나래는 오후 11시쯤 청사를 나섰다. 검은 코트에 안경을 쓰고 취재진 앞에 선 박내래는 “성실하게 조사에 임했고 사실대로 질문에 답했다”고 입을 뗐다.

‘매니저 갑질 혐의를 인정하느냐’, ‘매니저들에게 술잔 던진 적 있느냐’ 등의 질문에 박나래는 “조사를 통해 차후 밝혀질 부분이다. 사실이 아닌 부분에 대해서도 바로잡아야 하고 또 바로잡을 예정”이라며 “불편한 사항들로 다시 한 번 심려 끼쳐드린 점 죄송하다”고 고개 숙였다.

앞서 박나래의 전 매니저들이 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등의 혐의로 박나래를 고소했다. 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소한 상태다.

매니저 갑질 이외에도 일명 ‘주사이모’로 알려진 이모씨로부터 불법 의료행위를 받은 혐의도 있다. 당초 12일 경찰 출석 예정이던 박나래는 건강 악화 등을 이유로 일정을 연기해 이날 경찰에 출석했다.

최근 경찰은 불법 의료 행위 의혹을 받는 이모씨와 전 매니저에 대한 조사도 진행한 것으로 알려졌다. 이모씨는 자신의 SNS를 통해 지속해서 억울함을 드러내고 있다. 자신을 향한 누리꾼들의 악플을 박제하고 관련인 추가 폭로를 예고하는 등 논란을 증폭시키고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]