농축산부? 가정부? 복지부?… 반려동물 정책, 어디서 담당할까

이재명 지난해 7월 한남동 관저에서 반려견 바비와 함께 시간을 보내고 있다. 대통령실 제공

정부의 반려동물 정책을 담당할 부처는 어디가 될까. 기존대로 농림축산식품부가 맡거나, 복지 전문인 보건복지부, 이재명 대통령이 넌지시 지목한 성평등가족부(전 여성가정부) 중 한 곳이 낙점을 받을 것으로 보인다.

20일 국무조정실은 반려동물 정책을 책임질 부처가 다음달 간담회와 태스크포스(TF) 회의 등을 거쳐 확정될 것이라고 밝혔다.

국조실은 “반려동물 관리를 어느 기관에서 담당해야 하는지 사회적 논의를 통해 국민 의사를 확인하고 검토해 보고하라는 대통령 지시에 따라 관계 부처가 참여하는 사회적 논의를 진행 중”이라고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월 대통령은 정부 업무보고에서 동물 학대 금지와 반려동물 보호 지원 등 사무를 담당하는 ‘동물복지원’ 신설을 언급했다. 그러면서 해당 조직을 산하에 둘 부처에 대한 고민을 전한 바 있다.

당시 이 대통령은 3곳 부처를 언급했다. 기존 반려동물 관련 정책을 담당하는 농식품부, 복지라는 측면에서 복지부, 최근 반려동물이 가족으로 인식된다는 점에서 가족부를 거론한 것.

이 같은 이 대통령의 언급에 원민경 성평등가족부 장관은 “반려동물을 가족의 개념으로까지 확장해 생각하는 국민이 많이 있다고 생각한다”고 답했다. 그러자 이 대통령은 “실제로 그런 것 같다. 그러면 그쪽에 만들면 받아주실 생각이 있느냐”고 재차 물었고 원 장관은 “국민이 원한다면 해야죠”라고 답변했다.

기존 반려동물 정책을 담당한 농림축산식품부의 경우 소, 말, 돼지, 닭 같은 가축(축산)과 관련 있다는 이유로 업무를 수행 중이나 최근 가축과 반려동물은 다른 개념이라는 의견이 힘을 얻고 있는 상황이다. 거기에 이 대통령과 원 장관의 문답 내용이 알려지며 급물살을 타는 듯 했다.

하지만 그 뒤 2개월이 지나도록 가시적 성과가 드러나지 않았고 한 매체는 민원이 많은 반려동물 정책을 떠맡는 것을 각 부처들이 꺼려하며 논의가 답보 상태라고 19일 보도했다.

이튿날인 이날 정부는 정책에 대한 설명과 입장을 전하는 온라인 채널인 ‘대한민국 정책 브리핑’ 페이지를 통해 “특정 부처가 반려동물 관련 업무를 맡지 않으려 한다는 것은 사실이 아니며, 국무조정실 주도로 반려동물 양육가구 확대에 맞는 관리체계와 부처 역할에 대해 검토하고 있다”고 반박했다.

국조실도 “대통령 지시 이후 동물보호단체 및 관련 부처 등과 실무회의를 진행했다”며 “반려동물 양육가구 확대에 맞는 관리체계와 부처의 역할에 대해 검토하고 있다”는 입장을 전했다.

한편 이 대통령은 취임 한 달 뒤인 지난해 7월 아들 내외가 돌본 말티푸(몰티즈와 푸들 믹스견) 반려견 ‘바비’와 찍은 사진을 SNS에 공개하면서 ‘반려 인구 1500만명 시대, 국민 네 명 중 한 명 이상이 반려동물과 산다. 사람과 동물이 조화롭게 공존하고, 서로의 삶을 풍요롭게 만드는 동물복지 선진국 대한민국을 그려본다’고 쓴 바 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

