프리스타일 스키 이승훈, 하프파이프 결선 진출 ‘한국 최초’

사진=AP/뉴시스

또 한 번, 새 역사를 겨냥한다.

한국 프리스타일 스키 기대주 이승훈(한국체대)이 하프파이프 결선에 진출했다. 20일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 남자 프리스타일 스키 하프파이프 예선에서 1,2차 시기 최고 76.00점으로, 전체 10위에 랭크됐다. 상위 12명이 오르는 결선에 진출했다. 한국 선수가 올림픽 하프파이프 결선에 오른 것은 이번이 처음이다.

프리스키 하프파이프는 반원통형 슬로프에서 공중 연기 등을 펼치는 종목이다. 심판들이 종목별로 채점해 순위를 정한다. 높이는 기본, 기술 난도, 연결, 안정성, 독착성 등이 모두 점수로 환산된다. 앞서 스노보드에선 최가온(세화여고), 이채운(경희대) 등이 나선 바 있다. 특히 최가온은 한국 설상 종목 최초로 올림픽 금메달리스트가 되는 쾌거를 달성하기도 했다.

사진=AP/뉴시스

이승훈은 한국 프리스타일 스키의 역사를 쓰고 있다 해도 과언이 아니다. 2005년생으로, 만 14세의 나이에 태극마크를 달았다. 2021년 국제스키연맹(FIS) 주니어 세계선수권 남자 하프파이프서 은메달을 목에 걸었다. 2024년 FIS 프리스키 월드컵 남자 하프파이프에선 동메달을 획득했다. 2025년 하얼빈 동계 아시안게임(AG)서 한국 프리스타일 최초의 금메달을 품었다.

당초 이날 경기는 19일 열릴 예정이었다. 리비뇨에 드리운 폭설로 연기됐다. 예기치 못한 변수였지만 침착하게 준비했다. 13번째로 출발했다. 1차 시기서 5번의 기술 모두 안정적으로 성공하며 76,00점을 받았다. 결선 진출이 어느 정도 보이는 상황. 2차 시기엔 결선 무대를 대비해 난도를 높였다. 공중에서 다섯 바퀴(1800도)를 도는 기술을 시도했으나 착지에 실패했다.

사진=AP/뉴시스

쾌조의 컨디션, 충분히 더 높을 곳을 바라볼 수 있을 듯하다. 이승훈의 결선 무대는 21일 오전 3시30분 열린다. 현지 시간을 기준으로 예선과 결선을 하루에 모두 치르게 된다. 집중력 있게 준비하는 것이 중요할 듯하다. 내친김에 시상대 위에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편, 함께 참가한 문희성(한국체대)은 최종 22위로 생애 첫 올림픽을 마무리했다. 꼬리뼈 부상 여파로 난도 높은 연기를 하지 못했다. 1차 시기서 35.00점을 획득한 것이 최고점이다.

사진=AP/뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]