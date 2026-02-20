더 시에나 그룹·디딤돌 사랑나눔 재단 미래 사회 선도 인재 장학금 수여

더 시에나 그룹이 디딤돌 사랑나눔 재단 · 제주특별자치도교육청과 함께 제주 도내 장학생을 선발하고, 미래 인재 양성 후원에 나섰다.

오늘 20일, 제주특별자치도교육청에서 ‘2026 디딤돌 사랑나눔 재단 미래 사회 선도 인재 장학금 전달식’ 이 이루어졌으며, 제주도내 우수 장학생으로 선발된 25명의 학생에게 각 300만원씩 총 7,500만원의 ‘미래 사회 선도 인재 장학금’을 수여했다.

본 특별 장학금은 미래 사회를 선도해 갈 지역 인재 육성 차원에서 도내 고등학교의 추천을 받아 디딤돌 사랑나눔 재단 이사회를 통해 선발했으며, 도내 고등학교 3학년 재학생으로서 대학 진학 예정자 중 근면성실하여 가정과 학교 생활에 모범인 학생 25명이 최종 선정되었다.

제주 지역 내 장학생으로 선발된 25명의 학생들은 이날 수여식에서 “꿈을 향한 첫 걸음에 든든한 보탬이 되어 주셔서 감사하다.” “언젠가 나도 다른 누군가에게 작은 디딤돌이 될 수 있도록 용기를 가지고 성장하겠다.” 라는 소감과 함께 대학 진학 후의 각기 다른 꿈과 목표를 밝히기도 했다.

더 시에나 그룹 신동휴 회장은 “제주도의 미래를 이끌어 갈 학생 여러분을 만나게 되어 매우 기쁘고 뜻 깊다. 이 장학금이 여러분의 꿈을 향해 나아가는 과정에서 잠시 숨을 고르고 다시 걸어갈 수 있는 작은 힘이 되었으면 한다.” 라며 격려의 말을 전했다.

디딤돌 사랑나눔 재단 이상호 이사장은 “디딤돌 사랑나눔 재단은 지난 2025년에도 9명의 학생들에게 장학금을 수여한 바 있으며, 제주 지역 사회 발전을 위해 늘 고민한다. 앞으로 더 시에나 그룹의 후원으로 제주도 내 학생들이 배움의 기회를 누리고 차세대 인재와 리더로 성장할 수 있도록 지속적으로 장학금을 지원할 계획이다. 학생들이 미래를 선도하는 아름다운 삶을 살아주길 기대하고 응원한다.“ 라고 전했다.

디딤돌 사랑 나눔재단은 우크라이나와 전 세계에서 고통받는 전쟁 난민 지원과 해외 곳곳의 재난 지역에서 구호 활동을 진행하고 있는 선교 자선 단체다.

