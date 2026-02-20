2018평창기념재단, ‘플레이윈터 스노보드 아카데미’ 성공적 시즌 마무리

2018평창기념재단은 2월 20일 강원특별자치도 모나 용평 메가그린 슬로프에서 ‘2018평창기념재단 이사장배 플레이윈터 스노보드대회’를 개최했다. 이를 끝으로 2025/26 동계시즌 ‘플레이윈터 스노보드 아카데미’ 운영을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

‘플레이윈터 스노보드 아카데미’는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원하고 2018평창기념재단이 주최·주관하는 2018 평창 대회의 대표적인 동계스포츠 저변 확대 프로그램이다. 이번 시즌 역시 기초 강습 과정부터 선수반 운영까지 프로그램이 체계적으로 이어지며 참가자들의 기량 향상과 동계스포츠 참여 확대에 기여했다.

플레이윈터 스노보드 아카데미는 5년간 지속적으로 운영되며 선수 육성의 결실을 맺었다. 아카데미 출신 선수들의 성과는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽대회 출전과 메달 획득으로 이어졌다. 최가온(18·세화여고)은 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 차지하며 한국 설상 종목 사상 첫 올림픽 금메달이라는 기록을 세웠고, 유승은(18·성복고)은 여자 빅에어에서 동메달을 획득했다.

또한 김건희(18·시흥매화고)와 이지오(18·양평고) 역시 이번 대회에 출전하며 플레이윈터 스노보드 아카데미 출신 선수들이 올림픽 무대에 대거 진출하는 성과를 보였다. 이는 재단이 지속적으로 추진해 온 동계스포츠 저변 확대 및 선수 육성 사업이 국제 무대에서 가시적인 성과로 이어졌음을 보여주는 사례다.

곽영승 2018평창기념재단 이사장 직무대행은 “이번 시즌은 플레이윈터 스노보드 아카데미를 통해 지속적으로 지원해 온 동계스포츠 저변 확대 및 선수 육성 사업의 성과가 국제 무대에서 확인된 해”라며 “앞으로도 체계적인 지원을 바탕으로 더 많은 유소년·청소년 선수들이 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]