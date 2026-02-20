로제 ‘아파트’, 전 세계에서 가장 많이 들었다

블랙핑크 로제. AP/뉴시스

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로가수 로제가 메가 히트곡 'APT.'로 글로벌 차트 정상을 차지했다.

더블랙레이블은 국제음반산업협회(International Federation of the Phonographic Industry, 이하 'IFPI')가 지난 19일(이하 현지 시간) 발표한 글로벌 싱글 차트에서 로제의 싱글 'APT.'(아파트)가 최정상을 차지했다고 전했다.

IFPI 글로벌 싱글 차트는 한 해의 음원 소비량과 다운로드 횟수 등을 수치화해 흥행도를 분석, 가장 많은 글로벌 인기를 얻은 노래를 보여주는 지표다. 해당 차트에서 정상을 차지한 K팝 아티스트는 로제가 처음이며, 북아메리카와 유럽을 제외한 지역에서 최초로 정상에 오르는 대기록까지 작성하게 됐다.

로제가 2024년 10월 발표한 브루노 마스와의 듀엣 곡 'APT.'는 전 세계 음악 차트에서 각종 기록을 갈아치웠다. 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상했으며, 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈(Grammy Awards)'에서도 본상격인 올해의 노래와 올해의 레코드상에 K팝 최초로 노미네이트되는 영예를 안았다.

또한, 1977년 시작된 영국의 권위 있는 시상식이자 영국음반산업협회가 주관하는 제46회 브릿 어워드(The BRIT Awards 2026, 이하 '브릿 어워드')에서 발표한 올해의 인터내셔널 송(International Song of the Year) 후보 명단에도 이름을 올렸다. 이로써 로제는 그룹과 솔로 모두 '브릿 어워드' 후보에 선정된 최초이자 유일한 K팝 아티스트로서 또 하나의 대기록을 추가했고, 개최일인 오는 28일 수상 여부에도 이목이 집중되고 있다.

같은 해 12월 발매된 로제의 정규 1집 'rosie'(로지) 역시 공개와 동시에 뜨거운 반향을 불러일으켰다. 'rosie'는 로제의 전곡 작사·작곡 참여로 화제가 되었으며 발매 직후 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 3위로 진입, 이후 27주 연속 '빌보드 200' 차트에 랭크되며 K팝 여성 아티스트 최고이자 최장 기록을 함께 경신했다.

