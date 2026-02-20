[내야외야] 두산, 2026시즌 베어스클럽 유료회원 모집

프로야구 두산(사장 고영섭)이 25일 오후 2시부터 2026시즌 베어스클럽 유료회원을 모집한다.

2026시즌 유료회원은 성인 대상의 ‘베어스클럽’ 8000명, 만 14세 이하(2012년 이후 출생자) 어린이 대상의 ‘두린이클럽’ 2000명을 각각 선착순 모집한다.

유료회원에게는 일반 예매 오픈 1시간 전 선예매 특전과 온라인 예매 수수료 면제, 입장권 할인, 오프라인 베어스하우스 상품 할인 등 다양한 혜택이 주어진다. 선예매는 베어스클럽 1일 1회 최대 2매, 두린이클럽 1일 1회 최대 4매까지 가능하다.

베어스클럽은 본인에 한해 정규시즌 홈경기 블루석 이하 입장권 2000원 할인 혜택을 받는다. 가입 선물로는 어센틱 유니폼 10% 할인권과 회원카드를 증정한다.

두린이클럽은 본인에 한해 정규시즌 홈경기 블루석 이하 입장권 50% 할인 및 외야석 무료입장이 가능하다. 원정경기 시에도 홈팀 할인 기준에 따라 외야석 무료입장 혜택이 제공된다. 가입 선물은 오프라인 베어스하우스 30% 할인권과 회원카드다.

베어스클럽 가입은 두산베어스 공식 홈페이지 및 모바일 애플리케이션에서 무료회원 가입 후 마이페이지 내 ‘유료회원 가입’ 페이지에서 신청할 수 있다. 자세한 내용은 두산베어스 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

