‘데뷔 7주년’ 원어스, 팬콘으로 제2막 연다

그룹 원어스(ONEUS)가 데뷔 7주년 기념 팬콘을 개최한다.

소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 따르면 원어스는 오는 3월 21일과 22일 양일간 서울 광운대학교 동해문화예술회관 대극장에서 ‘2026 ONEUS FANCON : Welcome to <US’s ISLAND>(2026 원어스 팬콘 : 웰컴 투 <어스스 아일랜드>)’를 개최한다.

이번 공연은 원어스가 또 다른 여정의 문을 여는 자리로, 그동안 쌓아 올린 음악적 경험을 응축한 무대로 채워질 전망이다. 특히 팬들과 함께 7주년을 기념하는 팬콘인 만큼, 어떤 특별한 스테이지가 기다리고 있을지 궁금증이 더해지고 있다.

이뿐만 아니라 원어스는 개최 소식과 더불어 팬콘 포스터를 공개하고 팬들의 뜨거운 반응을 모으기도 했다. 멤버들을 형상화한 캐릭터 버전은 물론, 나무와 풀이 우거진 숲을 배경 삼은 원어스의 모습은 마치 팬들을 초대하는 듯한 느낌을 선사하며 공연 콘셉트를 관통하는 비주얼을 완성했다.

원어스는 앞서 싱글 ‘原(원)’을 통해 강렬한 에너지와 섬세한 감정선을 넘나드는 스펙트럼을 선보이며 또 한 번 팀 정체성을 뚜렷하게 각인시켰다. 또한 이들은 월드투어로 미주와 아시아, 유럽 등 세계 곳곳을 누비며 남다른 글로벌 영향력을 입증하기도 했다.

최근 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 챕터를 연 원어스. ‘4세대 대표 퍼포머’로 대중에게 눈도장 찍은 이들이 이번 팬콘을 시작으로 앞으로 어떤 활약을 이어갈지 기대가 모인다.

한편, 원어스의 ‘2026 ONEUS FANCON : Welcome to <US’s ISLAND>’ 티켓 예매는 2월 23일 오후 8시 멜론티켓을 통해 오픈된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

