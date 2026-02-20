코르티스, 日 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’ 선다

그룹 코르티스(CORTIS)가 일본 최대 패션 축제 무대에 오른다.

코르티스는 내달 14일 일본 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열리는 ‘제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER’(이하 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’)에 참석해 공연을 펼친다.

2005년 시작된 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’은 패션과 음악을 아우르는 일본 대표 축제로 꼽힌다. 영향력 있는 현지 스타와 모델들의 런웨이뿐 아니라 인기 가수의 공연을 한 자리에서 즐길 수 있다. 코르티스는 이곳에서 자신들만의 색깔을 담은 퍼포먼스를 선사할 계획이다.

코르티스는 아직 일본에서 정식 데뷔를 하지 않았음에도 유수의 축제를 섭렵하고 있다. 이들은 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’에 앞서 오는 3월 13일 일본 K-아레나 요코하마에서 개최되는 음악 페스티벌 ‘D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026’에 초청받았다. 데뷔 5개월 만에 정상급 아티스트들과 함께 라인업에 이름을 올려 현지에서의 높은 관심도를 증명했다. 이 외에도 ‘SPUR’, ‘GQ JAPAN’ 등 유명 패션 잡지에 얼굴을 비추며 대세 행보를 이어가고 있다.

미국에서의 주목도도 상당하다. 이들은 내달 26일(현지시간) 개최되는 미국 대중음악 시상식 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워드’(2026 iHeartRadio Music Awards)에서 ‘K-팝 최고의 신인’(Best New Artist (K-pop))과 ‘페이버릿 틱톡 댄스’(Favorite TikTok Dance) 2개 부문 후보에 올랐다. 코르티스는 오는 4월 신보를 발매한다.

