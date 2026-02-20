[내야외야] KT, 2026년 시즌권 및 회원권 모집…홈구장은 새 단장 준비

사진=KT위즈 제공

프로야구 KT(대표이사 이호식)이 2026년 시즌권을 포함한 회원권을 모집한다.

2026년 시즌권은 1인당 1매 구매가 가능하다. 홈경기서 1인당 최대 2매까지 가장 먼저 선예매를 이용할 수 있다. 시즌권 구매자들에게는 시즌권 콜렉트 박스(회원카드, 랜야드, 뱃지, 스탠드 액자)와 캘린더, 보냉백 등을 제공한다. 2026시즌 KBO 포스트시즌(PS) 선예매 혜택도 포함된다.

빅또리 회원권은 10게임 선예매권 혜택과 캘린더, 보냉백 등의 선물을 받는다. 매직 회원권은 6게임 선예매권(응원지정석에 한함)과 함께 원정 마법사, 팬 페스티벌 등 행사에 참여할 수 있는 혜택이 주어진다.

이번 회원권은 시즌권 500명, 매직 회원권 400명, 빅또리 회원권 1만명 선착순으로 구입할 수 있다. 시즌권을 포함한 회원권은 구단 공식 어플리케이션인 wizzap(위잽)에서 구매 가능하다. 25일 오후 1시부터 3시까지 한 시간 간격으로 시즌권, 매직 회원권, 빅또리 회원권 순으로 오픈한다.

회원권 모집에 대한 자세한 내용은 구단 공식 홈페이지, SNS, 어플리케이션 wizzap 등에서 확인할 수 있다.

한편, 홈구장인 수원KT위즈파크는 새 시즌을 맞아 새 단장을 준비하고 있다. 구장 외벽의 노후화된 도장면을 정비하고, 구장 내 전 좌석을 교체할 예정이다. 또한, 기존의 중앙지정석을 중앙테이블석으로, 1루·3루 테이블석을 응원지정석으로 변경한다.

사진=KT위즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]