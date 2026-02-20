대세는 ‘재회 로맨스’…‘찬란한 너의 계절에’ 이성경·채종협, 7년만에 만났다

배우 이성경과 채종협이 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스의 서막을 연다.

오늘(20일) 밤 9시 50분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’ 1회에서는 송하란(이성경 분)과 선우찬(채종협 분)이 7년 만에 재회를 한다.

첫 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 ‘나나 아틀리에’와의 콜라보 프로젝트를 위해 한국을 찾은 애니메이터 선우찬과 수석 디자이너 송하란의 운명적 순간이 담겨 있다.

미술관을 찾은 선우찬은 한 작품 앞에서 발걸음을 멈춘다. 그 순간, 바로 옆에서 같은 그림을 바라보고 있던 송하란과 마주친다. 예고 없이 찾아온 만남에 찬은 그 자리에 굳어버린다. 그러나 하란은 그를 처음 보는 사람처럼 무심한 얼굴로 스쳐 지나가는데. 충격에 얼어붙은 찬과 달리 아무 일도 없다는 듯한 하란의 태도는 묘한 긴장감을 자아낸다.

이후 나나 아틀리에의 수장 김나나(이미숙 분)를 만나 프로젝트 설명에 나선 찬은 담당 디자이너로 참석한 하란과 또다시 마주한다. 7년 전 자신에게 ‘봄’을 안겨줬던 하란을 드디어 만난 찬은 동요하는 마음을 감추지 못하는 반면, 하란은 의미심장한 눈빛으로 자신을 바라보는 찬을 경계하기 시작한다.

이와 함께 두 사람의 계절을 뒤바꾼 7년 전 사연도 공개된다. 짧은 휴가를 맞아 미국행 비행기에 몸을 실었던 하란은 사랑하는 사람을 다시 만난다는 설렘으로 가득 차 있지만, 갑작스러운 폭발 사고가 모든 것을 뒤흔든다.

눈앞에서 벌어진 사고는 그녀를 깊은 ‘겨울’에 머물게 한 결정적 계기가 된다고 하는데. 당시 미국에서 유학 중이던 찬 역시 사고로 치명적인 부상을 입으며 생사의 기로에 선다. 찬만 기억하고 있는 두 사람의 엇갈린 시간 속에 과연 어떤 사연이 숨겨져 있는지 궁금증을 더한다.

