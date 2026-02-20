[내야외야] KBO, 해태아이스와 KBO리그 공식 스폰서십

한국야구위원회(KBO)가 국민 아이스크림 기업 해태아이스와 손잡았다.

KBO는 “해태아이스와 2026 KBO 리그 공식 스폰서십을 체결했다”고 20일 밝혔다.

해태아이스는 지난해 KBO와 함께 ‘탱크보이’를 활용한 브랜드 홍보를 전개한 바 있다. 특히 KBO 올스타전에서는 현장 팬 대상 이벤트를 진행하는 등 활발한 마케팅 활동을 펼쳤다.

올해는 ‘부라보콘’을 앞세워 KBO 공식 스폰서로서 KBO리그와의 협력을 이어간다. 이번 스폰서십을 통해 KBO리그 경기가 중계되는 TV와 온라인 플랫폼 화면에서 ‘부라보콘’을 만나볼 수 있다. 야구 팬들을 대상으로 다양한 이벤트 또한 진행할 예정이다.

해태아이스 관계자는 “부라보콘이 국민 스포츠인 KBO 리그와 함께 국민 아이스크림으로 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 부라보콘은 KBO 공식 스폰서십 체결을 기념해 ‘부라보콘과 함께하는 2026 KBO리그’ SNS 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 KBO 및 해태아이스 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]