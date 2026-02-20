[부고] 권정화(SM엔터테인먼트 음악 IP 홍보 유닛장)씨 부친상

▲권남혁 씨 별세, 장혜순 씨 남편상, 권정화(SM엔터테인먼트 홍보실 유닛장)·은정 씨 부친상, 모경원(중앙대학교 경영학부 교수)씨 장인상=19일, 서울성모장례식장 1호실, 발인 22일 오전 6시, 장지 서울추모공원·용인천주교공원묘원. 02-2258-5940
