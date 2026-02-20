‘알디원 소속사’ 웨이크원 “비방·루머·인신공격 확산…법적 절차 진행”

그룹 제로베이스원과 알파드라이브원의 소속사 웨이크원이 법적 대응에 나섰다.

웨이크원은 20일 오전 공지를 내고 소속 아티스트의 인격권·명예 보호를 위해 법무법인을 선임, 법적 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.

글을 통해 소속사는 “최근 국내외 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 벌어지는 당사 아티스트들에 대한 무분별한 비방과 사실과 다른 루머 유포 상황을 무거운 마음으로 지켜보고 있다”며 소속 아티스트에 관한 외모 비하를 포함한 인신공격성 게시물과 모욕, 명예훼손, 근거 없는 허위 사실들이 확산되고 있음을 알렸다.

이에 “소속 아티스트의 인격권과 명예를 보호하는 것이 소속사로서의 가장 큰 책무임을 통감하며, 이를 침해하는 행위에 대해 법무법인(유한) 세종을 선임하여 현재 법적 절차를 진행하고 있다”며 “웨이크원은 앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위해 일관되고 책임 있는 대응을 이어가겠다”는 입장을 밝혔다.

웨이크원에는 제로베이스원, 알파드라이브원 등이 소속되어 있다. 최근 온라인상에 웨이크원 소속 아티스트와 관련해 방송 관계자들의 폭로성 글이 올라왔다. 진위가 확인되지 않은 채 폭로가 퍼져나가 우려를 낳았다.

◆이하 웨이크원 입장 전문 안녕하세요, 웨이크원입니다. 먼저 소속 아티스트를 향해 변함없는 응원과 애정을 보내주시는 팬 여러분께 고개 숙여 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 당사는 최근 국내외 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 벌어지는 당사 아티스트들에 대한 무분별한 비방과 사실과 다른 루머 유포 상황을 무거운 마음으로 지켜보고 있습니다. 현재 소속 아티스트들은 새로운 성장을 위해 매 순간 최선을 다하고 있습니다. 그러나 외모 비하를 포함한 인신공격성 게시물과 모욕, 명예훼손, 근거 없는 허위 사실들이 확산되면서, 아티스트 본인들은 물론 이들을 아껴주시는 팬 여러분의 마음에도 깊은 상처가 남고 있습니다. 당사는 소속 아티스트들(제로베이스원, 알파드라이브원)의 인격권과 명예를 보호하는 것이 소속사로서의 가장 큰 책무임을 통감하며, 이를 침해하는 행위에 대해 법무법인(유한) 세종을 선임하여 현재 법적 절차를 진행하고 있음을 알려드립니다. 확인되지 않은 정보나 추측성 내용을 공유하여 특정 개인을 추측하거나 비난하는 행위는 누군가에게 큰 상처가 될 수 있습니다. 특히 근거 없는 비방, 인신공격, 개인정보 노출 등 선을 넘는 행위는 자제해 주시길 간곡히 부탁드립니다. 웨이크원은 앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위해 일관되고 책임 있는 대응을 이어가겠습니다. 감사합니다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

