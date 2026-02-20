‘KCON 초대 앰버서더’ 성한빈 발탁

제로베이스원(ZEROBASEONE) 성한빈이 KCON 글로벌 앰배서더로 발탁됐다.

20일 CJENM에 따르면 ‘KCON 글로벌 앰배서더’는 K-POP을 중심으로 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 망라한 K라이프스타일 전반과 글로벌 트렌드를 경험할 수 있는 세계적인 플랫폼 ‘KCON’의 정체성과 핵심 가치를 알리는 가이드이자 스토리텔러 역할을 한다.

성한빈은 올해 KCON의 대표 얼굴로서, 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현에서 열리는 ‘KCON JAPAN 2026’을 시작으로 8월 14일부터 16일까지 미국 로스앤젤레스에서 열리는 ‘KCON LA 2026’까지 함께한다. 그는 글로벌 K-POP 팬들과 아티스트가 만들어가는 페스티벌 ‘KCON’의 다양한 매력을 전 세계에 알릴 예정이다. 그동안 Mnet 엠카운트다운을 비롯해 다양한 프로그램과 시상식에서 MC로서 안정적인 진행 실력도 보여준 만큼 앰배서더로서의 활약이 기대된다.

‘KCON JAPAN 2026’ 아티스트 라인업에 제로베이스원이 추가로 이름을 올렸다. 제로베이스원은 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 K-POP 최초의 그룹이자, 5세대 그룹 최초로 앨범 누적 판매량 900만 장을 넘긴 아티스트다. 2026년 새로운 장을 써 내려갈 제로베이스원의 합류가 확정된 가운데 ‘KCON JAPAN 2026’은 K-POP의 다양한 스펙트럼을 아우르는 아티스트들이 함께하며 전 세계 팬들에게 더욱 풍성한 공연과 특별한 경험을 선사할 예정이다.

CJ ENM은 2026년 ‘KCON’을 통해 한층 진화한 ‘K-경험’을 선보이고, KCON만의 생생한 에너지를 전달하기 위해 프로그램을 확장해 나갈 계획이라고 밝혔다. KCON은 전 세계 팬덤의 목소리를 반영한 다채로운 스테이지와 차별화된 참여형 콘텐츠를 통해 관객들이 잊지 못할 경험을 만들 수 있도록 프로그램의 내실을 강화하고 있다.

KCON의 첫 번째 앰배서더가 된 성한빈은 “KCON은 제로베이스원이 글로벌 팬들에게 처음으로 무대를 선사했던 인생의 전환점 중 하나”라며, “제로베이스원이 탄생을 알렸던 KCON의 최초 앰배서더가 되어 감사하다. 세대와 취향을 넘어 한국의 문화와 글로벌 트렌드를 함께 경험하고 나누며, 추억의 또 한 페이지를 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

한편, KCON은 2012년 미국 어바인을 시작으로 각 지역에서 개최되며 음악을 중심으로 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 비롯한 문화 전반을 아우르는 페스티벌 모델을 구축해왔다. 아시아, 중동, 유럽, 미주 등 전 세계 14개 지역에서 개최되었으며, 오프라인 누적 관객 수는 223만 명에 가까운 기록을 갖고 있다. 디지털 플랫폼을 통해 수천만 명의 글로벌 팬들이 언어와 국경을 넘어 강력한 팬덤을 형성하고 있으며, 아티스트들의 글로벌 진출과 브랜드의 해외 진출을 돕는 플랫폼으로서 글로벌 K-POP 페스티벌의 입지를 공고히 하고 있다.

