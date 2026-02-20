이재명 대통령, 원윤종 IOC 선수위원 선출 축하… “평화와 연대 가치 확산 기대”

이재명 대통령. 사진=뉴시스

이재명 대통령이 한국 봅슬레이의 전설 원윤종의 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원 선출을 축하했다.

이 대통령은 20일 SNS에 “원윤종 선수가 IOC 선수위원으로 선출됐다. 태권도 금메달리스트 문대성 선수, 탁구 금메달리스트 유승민 선수에 이어 대한민국의 세 번째 IOC 선수위원”이라며 “2018 평창 동계 올림픽 4인승 봅슬레이 은메달을 획득한 원윤종 선수는 아시아 최초의 봅슬레이 올림픽 메달이라는 새 역사를 쓰며 불모지와도 같았던 한국 봅슬레이를 세계 정상권으로 이끌었다”고 전했다.

원윤종은 지난 19일 IOC가 발표한 선수위원 투표 결과에서 11명 중 1위에 올랐다. 상위 2명까지 주어지는 선수위원에 선출됐다. 동계 종목 출신 한국인이 IOC 선수위원이 된 건 원 위원이 최초다. 임기는 8년이며 2034년 솔트레이크시티 동계 올림픽까지 활동한다. 원 IOC 선수위원은 오는 22일 열리는 IOC 총회에서 IOC 위원 후보로 제안돼 승인 절차를 거친다. 한국인 역대 13번째 IOC 위원이다.

이 대통령은 “11명의 후보 가운데 단 2명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제 무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과라고 생각한다”라고 했다.

그러면서 “이제 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것”이라며 “풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대한다”고 덧붙였다.

