‘141.02점’ 신지아, 프리 개인 최고점 경신… 합계 점수는 206.68점

신지아가 19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 프로그램에서 연기를 하고 있다. 사진=뉴시스

신지아(세화여고)가 자신의 프리스케이팅 최고점을 경신하며 올림픽 데뷔전을 마쳤다.

신지아는 20일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 75.05점, 예술점수(PCS) 65.97점으로 합계 141.02점을 기록했다. 2024년 주니어 세계선수권에서 받은 138.95점을 넘어선 개인 최고점이다. 앞서 열린 쇼트 프로그램에서 65.66점을 더해 총점 206.68점을 기록했다.

프란츠 리스트의 ‘사랑의 꿈’에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 과제 더블 악셀과 두 번째인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프까지 안정적으로 소화했다. 이어 트리플 살코까지 잘 성공했으나 트리플 루프에서 착지가 불안했다.

더 이상 흔들리지 않았다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨 3으로 처리한 그는 가산점 10%가 붙는 후반부 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프로 이어지는 콤비네이션 점프를 잘 마무리했다. 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스, 마지막 점프 트리플 러츠까지 안정적으로 소화했다.

신지아는 플라잉 카멜 스핀을 레벨 2로 처리했다. 스텝 시퀀스 레벨 4, 코레오 시퀀스를 레벨 1로 처리했다. 마지막으로 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨 4로 경기를 끝냈다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

