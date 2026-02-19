유튜버 명예영국인 백진경이 허위 사실 등을 온라인에 퍼뜨리는 이들을 법적 조치하기로 했다.

백진경 소속사 두호코퍼레이션은 19일 "허위 사실 유포 및 악의적 비방 행위에 대해 어떠한 선처나 합의 없이, 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했다.

소속사는 "현재 소셜미디어(SNS) 및 온라인상에 게시·확산되고 있는 당사 소속 아티스트 명예영국인 백진경님 관련 내용은 객관적 사실에 전혀 부합하지 않는 명백한 허위 사실"이라고 했다. 그러면서 "해당 게시물은 근거 없는 허위 사실과 왜곡된 내용을 통해 당사 소속 아티스트와 당사의 명예를 중대하게 훼손하고 있으며 악의적 의도를 가진 불법 행위에 해당한다"고도 했다.

소속사는 "당사는 해당 게시물 작성자에 대한 어떠한 합의나 조정 없이 즉시 민·형사상 고소를 포함한 강력한 법적 조치를 즉각 대응을 진행하겠다"고 말했다.

이어 "사실과 다른 내용을 기반으로 무분별한 추측이나 확대 해석, 추가 유포 행위가 발생하지 않도록 각별한 주의를 요청한다"고 했다.

백진경은 명예영국인이라는 별명으로 활동하는 인플루언서다. 영국에서 7년 간 생활한 경험을 바탕으로 각종 문화 콘텐츠를 소개한다. 인스타그램 팔로워수는 157만명, 유튜브 구독자수는 40만명이 넘는다.

<뉴시스>

