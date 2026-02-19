‘햇수로 6번째’ 프로농구 올스타전 유니폼 경매 실시한다

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 20일 오후 2시부터 26일 오전 11시까지 2025∼2026 LG전자 프로농구 올스타전 유니폼 경매를 실시한다.

올해로 6번째를 맞는 이번 올스타전 유니폼 경매에는 올스타 선수들이 실제 착용한 유니폼과 동일한 사이즈로 제작된 유니폼이 출품되며 해당 선수의 친필 사인이 포함된다. 부상으로 올스타전에 출전하지 못한 자밀 워니(SK)를 제외한 총 23벌이 경매에 부쳐진다.

또한 이번 경매에는 올스타전 전야제에서 착용한 팀 아시아 유니폼과 팀 루키 유니폼이 각각 1벌씩 추가로 출품된다. 해당 유니폼에는 각 팀 소속 선수 전원의 친필 사인이 담기며 감독으로 참여한 함지훈(현대모비스)과 허일영(LG)의 친필 사인도 함께 포함된다.

경매는 KBL 통합 홈페이지를 통해 참여할 수 있으며 최소 입찰가는 5만원이다. 입찰은 2000원 단위로 가능하고 동일 선수에 대한 연속 투찰은 제한된다. 부정 참여 방지를 위해 5만원의 예치금을 납부해야 하며 예치금은 경매 종료 후 환불된다.

한편 올스타 유니폼 경매를 통해 발생한 수익금은 전액 유소년 농구 발전 기금으로 사용된다. 지난 시즌에는 허훈(KCC)의 유니폼이 158만원에 낙찰됐으며 예치금 미환급 건을 포함해 총 1044만4000원의 수익금이 조성된 바 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

