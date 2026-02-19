[내야외야] ‘유니폼부터 출발’ LG, 글로벌 인기 캐릭터 ‘먼작귀’와 콜라보

사진=LG 트윈스 제공

프로야구 LG가 글로벌 인기 캐릭터 IP ‘먼작귀(먼가 작고 귀여운 녀석)’와 손잡고 2026시즌 첫 특별한 콜라보레이션을 선보인다.

먼작귀는 2020년대 들어 한국과 일본을 비롯한 해외 전역에서 폭발적인 인기를 얻고 있는 글로벌 캐릭터이다. 특히 2021년부터 일본 내에서 독보적인 인지도를 구축하며 ‘대세 캐릭터’로 자리매김했으며, 귀여운 비주얼과 공감을 자아내는 세계관을 바탕으로 폭넓은 팬층을 보유하고 있다.

LG는 지난해 다양한 유명 캐릭터와의 콜라보레이션을 통해 팬들의 큰 호응을 이끌어낸 바 있다. 이러한 성공적인 협업 경험을 바탕으로, 올 시즌에는 먼작귀와의 콜라보레이션을 통해 팬들에게 한층 새롭고 즐거운 경험을 제공할 예정이다.

이번 먼작귀 콜라보는 2월 유니폼 예약 판매를 시작으로 본격 진행된다. 팬들이 시즌 개막전부터 먼작귀 콜라보 유니폼을 착용하고 야구장을 찾을 수 있도록 기획했으며, 예약 판매를 통해 유니폼을 구매한 모든 고객에게는 비매품으로 제작된 캐릭터 랜덤 핀뱃지를 증정해 소장 가치를 더할 예정이다.

먼작귀 콜라보 유니폼 예약 판매는 20일 오후 3시부터 26일 오후 3시까지 진행되며 판매처는 LG 구단 공식 온라인몰 ‘콜랩샵’이다.

또한 3월을 시작으로 4월, 5월까지 월별로 다양한 콜라보 상품을 순차적으로 출시할 예정이다. 유니폼과 응원 아이템은 물론, 인형 키링과 오피스 관련 상품 등 팬 선호도가 높은 상품군을 폭넓게 구성해 일상생활 속에서도 LG와 먼작귀 콜라보 상품을 자연스럽게 접할 수 있도록 할 계획이다.

아울러 5월에는 먼작귀 브랜드데이를 개최한다. 먼작귀 캐릭터가 잠실야구장을 찾는 등 단순한 상품 출시를 넘어 현장 이벤트까지 아우르는 대대적인 협업을 펼칠 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

