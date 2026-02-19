리비뇨에 드리운 폭설…남자 스키 하프파이프 예선 연기

사진=AP/뉴시스

‘또, 폭설 때문에…’

‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 경기가 악천후로 미뤄졌다. 올림픽 조직위원회는 19일 오후 6시30분 시작 예정이었던 남자 스키 하프파이프 예선이 연기됐다고 밝혔다. 20일 열릴 예정이다.

갑작스럽게 내린 눈 때문이다. 설상 종목 경기가 열리는 이탈리아 리비뇨엔 이날 15㎝가 넘는 눈이 내린 것으로 알려졌다. 이대로는 정상적인 경기 진행이 어렵다고 판단, 일정을 조정하기로 결정했다.

하프파이프는 반원통형 슬로프에서 선수들이 펼치는 공중 연기를 심판이 채점해 순위를 정하는 종목이다. 스노보드의 경우 최가온(세화여고)이 여자부서 한국 설상 종목 최초 금메달을 획득한 바 있다. 한국 선수단 중에선 이승훈과 문희성(이상 한국체대)이 출전할 예정이다.

인근 에어리얼 모굴 파크에서 열리려던 프리스타일 스키 남자 에어리얼 예선과 결선 또한 미뤄졌다. 역시 20일 진행될 듯하다. 에어리얼 종목에는 한국 선수가 출전하지 않는다.

설상은 종목 특성 상 날씨의 영향을 많이 받을 수밖에 없다. 지난 17일에도 리비뇨에 폭설이 내려 스노보드 여자 슬로프스타일 결선과 스키 에어리얼 예선 등이 연기된 바 있다. AP통신에 따르면 올림픽 조직위원회는 20일부턴 날씨가 나아질 것으로 보고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

