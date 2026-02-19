KIA, 오키나와 연습경기 생중계 “뜨거운 열기, 잘 전달되길”

사진=KIA타이거즈 제공

프로야구 KIA가 오키나와 스프링캠프 연습경기를 생중계한다.

KIA는 오는 3월1일 한화와의 연습경기를 시작으로 2일 삼성, 5일 KT, 6일 LG 등 오키나와 킨 구장에서 치러지는 연습경기 4경기를 생중계할 계획이다.

연습경기는 모두 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘SOOP’을 통해 경기 개시 시간인 13시부터 송출된다. 또한 경기 전체 영상과 하이라이트 영상 등을 구단 공식 유튜브 채널인 ‘갸티비’와 SOOP 방송국에 업로드 할 예정이다.

이번 중계는 KIA 출신인 KBSN 장성호 해설위원이 4경기 모두 해설을 맡는다. 전문성 있고 깊이 있는 중계로 팬들에게 또 다른 재미를 선사할 것으로 기대된다.

한편 2월24일 13시에 열리는 WBC 대한민국 국가대표팀과의 연습경기도 갸티비를 통해 만나볼 수 있다.

KIA 관계자는 “비시즌 동안 갈고 닦은 선수들의 기량을 팬들에게 직접 보여드리기 위해 연습경기 생중계를 준비했다. 중계 화면을 통해 올 시즌 우승을 향한 선수들의 뜨거운 열기가 팬들에게 잘 전달되기를 바란다”고 말했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]