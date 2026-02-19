“선수가 된 듯한 몰입감”... 드론·AI가 전하는 ‘안방 1열’ 초밀착 올림픽

피겨스케이팅 단체전 여자 싱글 신지아가 지난 6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노· 코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 단체전 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 하고 있다. 사진=뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 드론과 AI 등 첨단 방송 기술을 대거 도입하며 몰입감 넘치는 중계를 선보이고 있다. 특히 기술적 화려함을 넘어 시청자가 선수의 시각에서 경기를 이해하고 정서적으로 교감할 수 있는 ‘스토리텔링형 중계’의 정점을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.

19일 올림픽 방송 서비스(OBS)에 따르면 이번 동계 올림픽에 총 25대의 드론이 투입됐다. 1인칭 시점(FPV) 드론을 포함한 이들 장비는 모든 야외 스포츠와 스피드 스케이팅 등 일부 실내 종목에 사용되고 있다.

OBS는 드론을 통해 스토리텔링을 강화하고 팬들이 선수들의 경기력을 더 잘 이해할 수 있도록 활용하고 있다. 특히 과거 올림픽에서 볼 수 없었던 역동적인 앵글을 화면에 담아내고 있다.

야니스 엑사르코스(Yiannis Exarchos) OBS CEO는 “일부 동계 종목의 경우 세계 정상급에서 경기를 치르는 것이 실제로 어떤 느낌인지 시청자들에게 직접 보여주고 체감하게 할 수 있는 절호의 기회였다”고 말했다.

이번 드론 도입은 안전을 최우선으로 해 선수 및 국제 스포츠 연맹(IF)과 긴밀한 협의를 통해 개발됐다. 광범위한 테스트를 통해 경기 흐름에 맞춘 드론 운용 시스템을 구축한 결과 선수의 집중력을 방해하지 않으면서도 시청자에게는 독창적인 앵글의 중계 화면을 제공할 수 있게 됐다.

엑사르코스는 “안전 보장과 함께 선수들이 이를 받아들이고 편안하게 느끼는지가 가장 중요했다”며 “드론을 사용하는 모든 종목에 대해 국제 연맹과 협력해 일련의 테스트를 진행했고 선수들에게 드론을 소개하는 과정을 거쳤다”고 설명했다.

스피드스케이팅 김준호가 지난 15일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 스피드 스케이팅 남자 500m에서 역주하고 있다. 사진=뉴시스

드론 사용 외에도 인공지능(AI)은 이번 올림픽 중계 수준을 높이고 있다. 특히 리플레이와 화면 데이터 시각화 기술은 복잡한 스포츠을 직관적으로 구현해 시청자들의 이해를 돕고 있다.

그 중에서도 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)의 AI 알고리즘으로 구동되는 차세대 ‘실시간 360° 리플레이’ 시스템과 ‘스트로보스코픽(stroboscopic) 분석’은 동작을 명확한 시각적 단계로 분해해 기술과 실행에 대한 추가적인 통찰력을 제공한다.

바이애슬론 종목에 적용된 AI 카메라 시스템은 중계권자가 특정 선수를 선택해 조명하고 실시간 데이터와 분할 화면 옵션으로 사격 구역의 모습을 실시간 중계한다. 피겨 스케이팅의 경우 컴퓨터 비전 기술이 점프 높이, 체공 시간, 속도를 측정해 퍼포먼스 데이터를 즉시 표시한다.

이와 함께 경기장 곳곳에 설치된 시네마틱 카메라는 더 타이트한 클로즈업과 뚜렷한 영화적 영상을 제공하며 라이브 중계에 깊은 감수성을 더하고 있다.

현재 OBS는 전 세계 올림픽 파트너인 알리바바와 협력해 클라우드 기반 제작 인프라와 현대화된 방송 운영을 지속적으로 확대하고 있다. 지난 2020년 첫선을 보인 후 2022 베이징 올림픽, 2024 파리 올림픽을 거치며 진화한 ‘OBS 클라우드’는 이번 대회에서 한층 유연하고 효율적인 워크플로우를 구현해내고 있다. 특히 클라우드 기반의 제작 환경은 중계권자들이 현장에 방대한 장비를 설치하지 않고도 원격으로 콘텐츠를 편집·송출할 수 있게 해 운영 비용 절감은 물론 방송 과정에서 탄소 발자국을 줄이는 등 지속 가능성 측면에서도 큰 성과를 거두고 있다.

이번 올림픽에서 선보인 이러한 혁신들은 올림픽 방송 진화의 현주소를 상징한다. OBS는 기술적 진보를 바탕으로 전 세계 시청자들에게 더 몰입감 넘치는 대회 경험을 선사하는 데 역량을 집중하고 있다.

주다솔 기자 givesol@segye.com

