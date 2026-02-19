못다 이룬 꿈, 야속하기만...중국 귀화한 린샤오쥔 '노메달'

사진=뉴시스

태극기 대신 선택한 오성홍기를 달고 8년 간의 기다림 끝에 밟은 올림픽 무대, 결과는 기대와 달리 씁쓸했다. 중국으로 귀화한 쇼트트랙 린샤오쥔(한국명 임효준)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달 획득에 실패했다.

린샤오쥔은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 남자 500m 준준결승 3조에서 40초638로 조 4위를 기록해 준결승 진출에 실패했다. 4번째 자리인 불리한 스타트 위치를 극복하지 못했다. 3바퀴를 남기고 앞서 달리던 다닐 예이보크(우즈베키스탄)가 넘어지며 추월 기회를 엿봤으나, 결국 순위를 뒤집지 못했다.

불운과 부진이 겹쳤다. 린샤오쥔은 2000m 혼성 계주 예선만 뛰다 준결승부터 제외됐다. 중국은 4위에 머물렀다. 5000m 남자 계주에서도 결승 진출에 실패했다. 개인전도 야속했다. 1500m 준준결승에서는 넘어졌고, 1000m에서도 준준결승에서 떨어졌다.

중국 여론도 한순간 차가워졌다. 중국 매체 ‘시나스포츠’는 “대중은 냉정하다. 아무리 거대한 팬덤을 보유한 슈퍼스타라 할지라도 결정적인 순간에 실력으로 증명하지 못하는 영웅은 설 자리가 없다”고 전했다.

올림픽 무대를 위해 선택한 귀화, 결국 빈손이다. 린샤오쥔은 2018년 평창 대회 당시 한국명 임효준으로 쇼트트랙 남자 1500m 금메달을 따냈다. 그러나 이듬해 황대헌(강원도청)에게 친 장난에 강제추행 혐의로 고소당했고, 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지 징계를 받았다. 오랜 법적 공방 끝에 무죄 판결을 받았으나, 선수 생활 유지를 위해 이미 중국으로 귀화한 뒤였다

2022 베이징 대회 출전을 노렸다. 하지만 국적을 바꿔 올림픽에 출전하기 위해선 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 막혔다. 결국 긴 기다림 끝에 이번 대회서 올림픽 무대를 다시 밟았지만, 기대했던 결과를 얻진 못했다.

